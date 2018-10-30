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    «Торонто» и «Калгари» должны выдать напряженный поединок

    «Торонто» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч НХЛ 30 октября 2018 года

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Калгари Флэймз
    Прогноз на «Торонто» — «Калгари»
    Никита Зайцев, «Торонто»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 октября 2018 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Калгари».
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    «Торонто»

    В двух последних матчах «Торонто» дважды играло с «Виннипегом» и дважды «Лифс» оказались сильнее в канадском дерби — 4:2 на выезде и 3:2 дома. Таким образом «Торонто» прервало серию из двух подряд поражений, а всего в последних десяти матчах одержало семь побед.

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    В последней игре против «Виннипега» шайбами отметились Каспари Капанен, Назем Кадри и защитник Джейк Гардинер, для которого этот гол стал первым в сезоне. Также отметим ассистентский дубль Митча Марнера, а вот лучший бомбардир Остон Мэттьюз очков не набрал.

    Что касается россиян, защитники Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков не набирали, при этом у Ожинагова пока вообще ноль баллов в девяти играх. Не примут участия в матче нападающие Уилльям Нюландер и Натан Хортон, под вопросом защитники Рон Хайнси и Трэвис Дермотт.

    У «Торонто» одна из сильнейших атак в лиге — в среднем за поединок «Мэйпл Лифс» забрасывают 3,73 шайбы (3-й показатель) и реализуют 32,1% большинства (2-й результат), но оборона и вратари пока не так стабильны.

    «Калгари»

    В прошлом поединке «Калгари» дома в серии буллитов уступил «Вашингтону» (3:4), и потерпел свое третье подряд поражение. Впереди у «Флэймз» еще более непростой календарь — пять из ближайших семи матчей команда проведет на выезде.

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    В игре с «Кэпиталз» свои очередные шайбы забросили лидеры атаки Мэтт Ткачук и Эллиас Линдхольм, первую шайбу в сезоне записал себе в актив защитник Трэвис Хамоник, также нужно отметить ассистентские дубли защитника Марка Джиордано и нападающего Джонни Гудро. А вот вратарь Майк Смит снова сыграл не лучшим образом.

    Учитывая слабые результаты «Калгари», статистические показатели «Флэймз» далеки от идеальных — почти по всем параметрам «Огни» идут в третьем десятке НХЛ. Лишь по игре в атаке результат ближе к середине — 3,27 заброшенных шайб в среднем за матч (13-й показатель).

    Прогноз

    Безусловно, «Калгари» стремиться прервать серию неудач, но обыграть на выезде «Торонто» задача очень непростая. С другой стороны, можно рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 4,20, учитывая что это канадское дерби и уступать никто не намерен. 0

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    Прогноз на «Торонто» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 октября 2018 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 02:00 мск.
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