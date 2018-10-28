«Авангард» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 октября 2018 года омский «Авангард» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 15:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Торпедо».

«Авангард»

В прошлом поединке «Авангард» на своей площадке (омичи текущий сезон проводят не в Омске, а в Балашихе) дожал в овертайме «Динамо Минск» (4:3). Победа стала второй подряд в овертайме после двух кряду поражений. «Авангард» удерживает за собой второе место Востока, но отстает от «Автомобилиста» уже на восемь очков.

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В игре с «Динамо» в ворота своей бывшей команды забросил белорусский нападающий Андрей Стась, причем эта шайба стала для игрока первой в сезоне. Также голом отметился защитник Вилле Покка. По шайбе забросили два лучших бомбардира — Илья Михеев и Сергей Широков. В лазарете по-прежнему пребывает вратарь Кари Рамо, под вопросом участие защитников Максима Березина, Никиты Пивцакина и форварда Александра Яремчука.

Практически по всем статистическим показателям «Авангард» входит в топ-5 команд КХЛ, а по игре в меньшинстве и вовсе третий в рейтинге (86,5% надежности). Главная проблема омичей — это большинство, которое никак не получается поправить. Лишь 15,7% реализации и только 20-й результат среди всех команд Лиги.

«Торпедо»

В прошлом поединке «Торпедо» на выезде в серии буллитов дожало «Кунь Лунь» (2:1), вымучив свою вторую победу в трех последних матчах, и обе в дополнительное время. Но в целом в девяти последних играх нижегородцы выиграли лишь дважды, а в основное время не побеждали с 30 сентября.

В игре с «Кунь Лунем» хорошо проявил себя вратарь Станислав Галимов, отразив 26 из 27 бросков в створ, а единственную шайбу в основное время забросил форвард Дмитрий Марковин, для которого она стала лишь второй в сезоне. Решающий буллит на счету словенского нападающего Роберта Саболича. Из-за травм под вопросом участие в матче с «Авангардом» нападающих Павла Макаренко и Владимира Галузина, причем последний — один из лидеров «Торпедо».

У «Торпедо» на старте сезона была весьма неплохая атака. В среднем за матч нижегородцы забрасывают чуть больше трех шайб и входят в шестерку лучших коллективов КХЛ. За счет этого команда пока еще держится в зоне плей-офф Востока, но оборона и вратарская линия одни из худших в Лиге, не намного лучше обстоят дела и по игре спецбригад.

Прогноз

«Торпедо» — достаточно вязкая команда, не слишком изобретателен в атаке и «Авангард». И хотя оба соперника играют результативно, но когда встречаются две похожих по стилю команды, много шайб ждать не стоит. Прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,71. 0