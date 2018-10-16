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    «Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 16 октября 2018 года

    КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    Прогноз на «Металлург» — «Салават Юлаев»
    Денис Платонов, «Металлург»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 октября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Салават Юлаев».
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    «Металлург»

    В прошлом матче «Металлург» дома умудрился проиграть одному из аутсайдеров конференции «Сибири» (0:2), потерпев свое второе подряд поражение (оба в родных стенах). Впереди у подопечных Йозефа Яндача еще две домашние игры, но с гораздо более сильными соперниками — «Салаватом» и «Авангардом».

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    В последних двух матчах «Магнитка» забросила лишь одну шайбу, да и ту усилиями защитника Виктора Антипина, тогда как лидеры атаки Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Войтек Вольски и Деннис Расмуссен остались без шайб. Вратари Василий Кошечкин и Артем Загидулин тоже не демонстрируют стабильность. В списке травмированных нападающий Николай Кулемин.

    Слабые результаты в последних играх ухудшили статистику команды. Так, «Металлург» больше не входит в топ-10 команд ни по заброшенным, ни по пропущенным шайбам, и лишь спецбригады пока что соответствуют уровню команды — 25% реализации большинства (8-е место) и 84,2% надежности в меньшинстве (9-й результат).

    «Салават Юлаев»

    В прошлом поединке «Салават Юлаев» дал бой «Автомобилисту», но все же уступил на выезде (0:1), прервав серию из трех побед подряд. Всего в последних 10 матчах уфимцы одержали семь побед, и сейчас занимают четвертое место в Восточной конференции, опережая как раз «Магнитку».

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    Хорошую игру против «Автомобилиста» выдал вратарь Юха Местола, отразив 27 из 28 бросков в створ. И в целом вратарская линия «Салавата» одна из сильнейших в КХЛ. Также выделяются защитник Филип Ларсен, нападающие Тиму Хартикайнен, Линус Умарк, Йонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Дмитрий Кугрышев. Под вопросом участие в матче защитника Сергея Терещенко.

    По всем основным статистическим показателям «Салават Юлаев» входит в топ-6 команд КХЛ. Стабильная игра в равных составах, хорошие спецбригады — все это позволяет команде уверенно держаться среди сильнейших команд Лиги.

    Прогноз

    Букмекеры расценивают шансы команд как равные. К тому же, это битва за четыре очка, ведь «Магнитка» и «Салават» идут рядом в турнирной таблице. Но исходя из того, что «Металлург» играет дома, рискнем поставить на победу хозяев в матче с коэффициентом 1,91. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 октября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 17:00 мск.
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