«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 14 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 14 сентября уфимский «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Торпедо» (4:3), одержав вторую победу подряд после серии из трех кряду поражений на старте регулярного чемпионата. Впрочем, если брать матчи с очками, таковых у уфимцев насчитывается четыре в пяти встречах.

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В игре с «Ак Барсом» из-за травм не смогут принять участие сразу трое исполнителей команды — вратарь Юха Метсола, защитники Захар Арзамасцев и Григорий Панин. С другой стороны, главное, что в строю основной защитник команды Филип Ларсен, а также нападающий Антон Бурдасов, у которого уже 7 (5+2) очков в пяти матчах. Хороший старт сезон получился у Владимира Ткачева, Йонаса Кемппайнена и Дмитрия Кугрышева.

Подопечные Николая Цулыгина, кажется, только ищут свою игру, но очки набирают, и это главное для команды на старте сезона. «Салават Юлаев» многовато пропускает (14 шайб в пяти матчах), но и забивает достаточно много (18 шайб). Чего только стоит выездная победа над СКА перед матчем с «Торпедо» (4:1).

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде дал бой непобедимому на данный момент «Авангарду», но проиграл в серии буллитов (1:2), потерпев свое третье поражение в пяти стартовых матчах. Пока что действующий обладатель Кубка Гагарина показывает далеко не чемпионскую игру, чередуя победы с поражениями.

По-прежнему травмированы и не могут помочь команде нападающие Андрей Попов и Александр Свитов. Провалил старт сезона и проиграл конкуренцию Александру Шарыченкову основной вратарь «Ак Барса» прошлого сезона Эмиль Гарипов. Всего одно очко в активе Владимира Ткачева и два очка на счету Джастина Азеведо. Из лидеров лишь Антон Ландер показывает результативную игру, но этого явно недостаточно для выхода из кризиса.

С другой стороны, тяжелый старт сезона не является чем-то удивительным для «Ак Барса» Зинетулы Билялетдинова. Тем более, после трех неудачных матчей, последние две игры казанцы провели вполне неплохо, обыграв «Барыс» и бросив вызов мощному «Авангарду». Кажется, это лишь вопрос времени, когда «Ак Барс» вернет чемпионскую игру.

Прогноз

Обе команды начали сезон не лучшим образом, и по мнению букмекеров «Салават Юлаев» является фаворитом поединка, прежде всего, за счет домашней площадки. Мы же рискнем предположить, что больше шансов на победу у набирающего обороты «Ак Барса». Ставим на победу «Ак Барса» в матче с коэффициентом 2,15. 0