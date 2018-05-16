«Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 мая

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» уверенно разбил на выезде «Тампу-Бэй» (6:2). Этот успех стал для «Кэпиталз» вторым подряд. Таким образом, «Столичные» взяли две победы на выезде и два следующих поединка проведут у себя дома, что делает команду явным фаворитом в этом противостоянии.

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Героями матча снова стали два российских нападающих «Вашингтона» — Евгений Кузнецов забросил шайбу и отдал две результативные передачи, а на счету Александра Овечкина гол+пас. Нужно отметить и нападающего Ларса Эллера, который также набрал 3 (1+2) очка за матч, забросив победную шайбу. Отличный поединок удался голкиперу Брэйдену Холтби, который отразил 33 из 35 бросков. Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набирал, но закончил матч с полезностью «+2».

«Вашингтон» переигрывает «Тампу» за счет более успешной атаки и более надежной вратарской линии. При этом обе шайбы команда пропустила в меньшинстве. Но «Кэпиталз» блокировали больше бросков и провели больше силовых приемов.

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» очень неудачно начала серию с «Вашингтоном», потерпев два домашних поражения. Теперь серия переезжает в столицу США, где будет еще сложнее, а каждое следующее поражение ставит «Лайтнинг» на грань вылета из плей-офф. Отступать «Молниям» уже некуда.

Второй неудачный матч провел основной вратарь команды россиянин Андрей Василевский. В первом поединке его заменили после четырех шайб и второго периода, а во втором Андрей пропустил шесть голов с 37 бросков. При том, что «Тампа» вела в счете 2:1 после первого периода. По два очка (гол+пас) набрали Стивен Стэмкос и Брэйден Понит, а российский форвард Никита Кучеров отметился одним ассистом. Защитник Михаил Сергачев завершил матч без очков и с полезностью «-2».

«Тампе-Бэй» нужно как-то решать вратарскую проблему. В двух матчах Василевский выглядел неубедительно, но делать ставку на Луи Доминге также рискованно. Есть и хорошие новости – во второй игре «Лайтнинг» выглядели гораздо агрессивнее в атаке, а три из четырех голов в двух матчах «Молнии» провели в большинстве.

Прогноз

1,75Время первого гола 9-60 мин.

Ситуация в серии непростая — никто не ожидал двух подряд домашних поражений «Тампы-Бэй». На выезде «Молниям» нужно обязательно брать реванш, но и «Вашингтон» понимает всю важность победы в третьем поединке. Можно предположить, что в первые минуты встречи рисковать команды не будут, а значит, ставка на время первого гола с 9-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,75 выглядит вполне реально.

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