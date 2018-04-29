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    Россия и Чехия снова не забросят много шайб

    Россия — Чехия. Прогноз и ставки на матч Евротура 29 апреля

    Шведские хоккейные игры Сборная России Сборная Чехии
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    Россия и Чехия снова не забросят много шайб
    fhr.ru
    В рамках очередного этапа Евротура 29 апреля сборная России сыграет со сборной Чехии. Начало матча – 13:00 мск. Прогноз на Россия — Чехия.

    Россия

    В прошлом матче Россия уступила хозяевам текущего этапа Евротура – сборной Швеции (1:3). Это поражение стало вторым в двух матчах Шведских игр, а также в целом пятым подряд для нашей сборной.

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    Единственную шайбу России в матче со Швецией забросил нападающий «Амура» Алексей Бывальцев, для которого она стала первой в джерси национальной команды. Однако Бывальцев отличился лишь после того, как наша сборная пропустила три шайбы. Отметим не самую лучшую игру голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина, который отразил лишь 24 из 27 бросков в створ.

    В четырех из последних пяти матчей Евротура Россия под руководством Ильи Воробьева забрасывала лишь по одной шайбе. И лишь раз отличилась дважды за матч. Реализация и слабая игра в атаке – главные проблемы нашей команды.

    Чехия

    В прошлом матче Чехия проиграла Финляндии (2:5). Это поражение стало для команды вторым подряд, хотя до этого на домашнем этапе турнира подопечные Йозефа Яндача взяли три победы кряду.

    Ближайшие события

    Неудачную игру провел вратарь «Авангарда» Доминик Фурх, пропустивший пять шайб из 27 бросков. Две шайбы чехов на счету нападающих Роберта Коусала из швейцарского «Давоса», и Адама Мусила, представляющего фарм-клуб «Сент-Луиса».

    В двух последних матчах Чехия пропустила сразу восемь шайб, хотя до этого на чешском этапе в трех играх пропустила лишь трижды. Кроме того, финны трижды забросили чехам в большинстве, а Швеция в предыдущей игре отличились даже в меньшинстве.

    Прогноз

    2,28ТМ 4,5

    Россия никак не может найти свою игру в атаке, а Чехия в последних двух матчах проваливается в обороне. В целом же, если брать во внимание матч недельной давности в Чехии, где соперники забросили лишь три шайбы на двоих, можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,28.

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