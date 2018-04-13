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    Сыграют ли «Анахайм» и «Сан-Хосе» четвертый в сезоне матч с овертаймом?

    «Анахайм» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 13 апреля

    НХЛ Анахайм Дакс Сан-Хосе Шаркс
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    Райан Гетцлаф
    Райан Гетцлаф
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 13 апреля «Анахайм Дакс» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча – 05:30 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Сан-Хосе».

    «Анахайм»

    В последнем матче регулярки «Анахайм» на выезде засушил «Аризону» (3:0), одержав свою пятую победу подряд и восьмую в последних десяти матчах.

    Все прогнозы на НХЛ

    Финишный спурт не только обеспечил «Анахайму» плей-офф, но и помог «Дакс» взобраться на второе место в Тихоокеанском дивизионе, опередив как раз «Сан-Хосе». Впереди оказался только «Вегас». Однако сейчас у «Дакс» есть небольшая проблема – под вопросом участие основного вратаря Джона Гибсона и ключевого защитника Кэма Фаулера. Кроме того, точно не сыграют защитник Кевин Биекса и нападающий Патрик Ивс, но последний и так пропустил весь сезон.

    «Анахайм» не обладает супер атакой, показывая посредственные результаты в результативности и нападения и реализации большинства. Но оборона у «Дакс» очень хорошая – в среднем лишь 2,55 пропущенных шайб за матч (3-е место в НХЛ), и 83,2% надежности в меньшинстве (5-е место).

    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» дома проиграл «Миннесоте» (3:6), потерпев свое пятое поражение в последних шести матчах.

    Ближайшие события

    Лишь благодаря тому, что до этого «Шаркс» выиграли восемь матчей подряд и 11 из 13, им удалось сохранить место в топ-тройке Тихоокеанского дивизиона, опередив «Лос-Анджелес». Но «Сан-Хосе» пропустил на вторую позицию «Анахайм». В первом матче плей-офф точно не сыграет защитник Йоаким Райан и нападающий Райан Фэр. Под вопросом участие форвардов Джо Торнтона и Барклея Гудроу.

    «Сан-Хосе» тоже делает ставку на игру в обороне. В среднем команда пропускает 2,76 шайб за матч – это 9-й показатель, а также показывает шикарные 84,8% надежности в меньшинстве, что является 2-м результатом в Лиге. Но атака у «Шаркс» средняя.

    Прогноз

    3,88Ничья в основное время

    В четырех очных встречах в регулярном чемпионате трижды праздновал победу «Сан-Хосе», но интересно, что три из четырех игр завершались в серии буллитов, и лишь раз команды забросили больше пяти шайб на двоих. Конечно, поставить на ничью в основное время с коэффициентом 3,88, – рискованный шаг. Но учитывая схожие стили команд, а также историю их матчей в регулярке, такой исход в поединке вполне вероятен.

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