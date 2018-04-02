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    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Кто победит в битве двух сильнейших команд НХЛ?

    «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз
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    Михаил Сергачев
    Михаил Сергачев
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нэшвилл Предаторз» Начало матча – 01:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл».

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй», наконец, прервала серию из трех поражений подряд. «Лайтнинг» на выезде разбили перестроечный «Рейнджерс» (7:3). Но в целом конец марта нельзя занести в актив команде – пять поражений в десяти играх.

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    Спад в результатах привел к тому, что «Тампа-Бэй» уступила лидерство в Атлантическом дивизионе «Бостону». Правда, сейчас «Молнии» снова вернули себе первое место, но лишь благодаря бОльшему количеству сыгранных матчей. При этом в Лиге лидерство еще раньше перехватил «Нэшвилл». В списке травмированных защитник Джейк Дотчин, нападающие Райан Кэллахан и Адам Эрн. Российский вратарь Андрей Василевский потерпел три поражения в последних пяти сыгранных матчах, пропустив 17 шайб. Защитник Михаил Сергачев в последних пяти матчах забросил одну шайбу и отдал три передачи. Нападающий Никита Кучеров за это же время забросил одну шайбу и отдал две передачи.

    «Тампа-Бэй» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем больше всех за матч – 3,54 шайбы. У «Лайтнинг» также второе в НХЛ большинство – 25,1% реализации. Но оборона и вратари в последнее время не блещут, а меньшинство одно из худших в Лиге – всего 76,3% надежности и 26-я позиция.

    «Нэшвилл»

    В прошлом матче «Нэшвилл» в родных стенах обыграл «Сан-Хосе» (5:3), выиграв второй поединок подряд после серии из трех кряду поражений. При этом перед выездом в Тампу-Бэй «Предаторз» успеют принять дома «Баффало».

    Ближайшие события

    «Предаторз» пока что уверенно лидируют в общей таблице Лиги и Западной конференции. Но в случае поражения «Нэшвилла», «Тампа» сократит отставание до одного балла. Список травмированных почти пуст – в лазарете только нападающий Калле Ярнкрок. Российский защитник Алексей Емелин в последних матчах потерял игровой время и проводит на льду в среднем около 10 минут за матч. Также на его счету одна передача в последних пяти матчах.

    «Нэшвилл» в целом показывает отличную статистику почти по всем показателям, но все же акцент в игре делается на оборону. В среднем за матч «Предаторз» пропускают всего 2,45 шайбы – это 2-е место в НХЛ. Слабая сторона в игре – 20% реализации большинства, что является лишь 17-м показателем в Лиге.

    Прогноз

    2,22Победа «Нэшвила» в матче

    Первая встреча команд завершилась результативной победой «Тампы» на выезде в овертайме (4:3). И сейчас «Лайтнинг» также считаются фаворитом поединка, так как играют дома. Но у команды в последнее время не блещет стабильностью основной вратарь Андрей Василевский, есть проблемы с обороной и результатами в целом. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу более стабильного «Нэшвила» в матче с коэффициентом 2,22.

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