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    «Каролина» может прервать серию неудач в играх с «Рейнджерс»

    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля

    НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс
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    Валентин Зыков
    Валентин Зыков
    Cardiac Cane
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 1 марта «Каролина Харрикэйнз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс».

    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» на выезде проиграла «Нью-Джерси» (3:4), прервав серию из трех побед подряд. Кроме того, перед тем как принять дома «Рейнджерс», «Харрикейнз» также заедут в гости к «Вашингтону».

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    «Каролина» занимает 10-е место в Восточной конференции, но уже потеряла шансы на плей-офф и просто доигрывает регулярку. В списке травмированных защитники Брэтт Песс и Джастин Фолк, а также нападающий Виктор Раск. Российский нападающий Валентин Зыков в последних пяти матчах забросил три шайбы и отдал две передачи.

    «Каролина» лучшая в НХЛ по игре на точке вбрасываний – 53,9%. Но это мало помогает в достижении результата в современном хоккее. В остальном показатели «Ураганов» в третьем десятке Лиги, а хуже всего обстоят дела с обороной – 3,13 пропущенных шайб за матч и лишь 77,3% надежности в меньшинстве (25-е показатели в Лиге).

    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» на выезде в овертайме проиграли «Вашингтону» (2:3). Это поражение стало для клуба из Нью-Йорка пятым в последних шести матчах. При этом перед выездом к «Каролине» «Рейнджерс» также примут дома «Тампу-Бэй».

    Ближайшие события

    С другой стороны, «Рейнджерс» не претендуют на плей-офф, занимают 11-е место в Восточной конференции и доигрывают сезон, экспериментируя с составом. В списке травмированных находятся трое защитников – Энтони Д’Анджело, Стивен Кампфер и Кевин Шеттенкирк. Недавно в строй вернулся основной вратарь Хенрик Лундкист, из-за чего российского вратаря Александра Георгиева отправили назад в АХЛ. Российский форвард Владислав Наместников не набирает очки семь матчей подряд, а нападающий Павел Бучневич – четыре.

    Главная сила «Рейнджерс» — это спецбригады, по которым команда входит в топ-10 лиги – 21,8% реализации большинства и 82,8% надежности в меньшинстве. Однако в равных составах «Рейнджерс» выглядят гораздо скромнее, а оборона и вовсе одна из худших в НХЛ – в среднем 3,16 пропущенные шайбы за матч и 27-е место.

    Прогноз

    1,96Победа «Каролины» в основное время

    В текущем сезоне соперники встречались уже трижды и, как ни странно, все три победы одержали «Рейнджерс». Сейчас обе команды экспериментируют с составом, но наверняка для «Харрикейнз» принципиально взять хотя бы одну победу в сезоне над клубом из Нью-Йорка. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Каролины» в основное время с коэффициентом 1,96.

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