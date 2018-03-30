«Оттава» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта

«Оттава»

В прошлом матче «Оттава» проиграла дома «Айлендерс» (3:4). Это поражение стало для «Сенаторс» шестым подряд после неожиданной серии из трех побед в середине марта.

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Однако для «Оттавы» сезон давно закончен. Команда занимает предпоследнее место в Восточной конференции и думает о предстоящем драфте юниоров, дабы пополнить клуб перспективными игроками на будущее, а возможно даже заполучить Расмуса Далина. В списке травмированных находятся защитник Крис Уайдмэн, нападающие Мариан Габорик и Марк Стоун.

«Оттава» по большинству статистических показателей плетется среди аутсайдеров лиги и не входит даже в топ-25 команд НХЛ. Но хуже всего у «Сенаторс» построена игра в обороне – в среднем 3,46 пропущенные шайбы за матч и предпоследнее место.

«Флорида»

В прошлом поединке «Флорида» на выезде засушила «Айлендерс» (3:0), одержав свою вторую победу подряд, четвертую в пяти и седьмую в последних десяти поединках.

Тем не менее, удачная концовка регулярки пока не позволяет «Флориде» подняться в зону плей-офф. Сначала спурт удался «Коламбусу», а теперь хорошие результаты показывает еще один конкурент — «Нью-Джерси», от которого «Пантерз» отстают на три очка, хотя имеют две игры в запасе. Список травмированных пуст, а российский нападающий Евгений Дадонов в игре с «Айлендерс» заработал гол+пас, прервав серию из двух матчей без очков.

«Флорида» не входит в топ-10 НХЛ ни по одному ключевому показателю. У команды неплохая атака – в среднем 3,01 шайбы за матч и 13-е место, но слабое большинство и не самая выдающаяся игра в обороне – в среднем 2,99 пропущенные шайбы за матч.

Прогноз

1,62Победа «Флориды» в матче

В трех предыдущих матчах сезона две победы одержала «Флорида». И сейчас «Пантерз» очки нужны гораздо больше. Каждая ошибка может стоить команде плей-офф, поэтому в играх с такими соперниками как «Оттава» нужно брать только два очка. Можно присмотреться к ставке на победу «Флориды» в матче с коэффициентом 1,62.

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