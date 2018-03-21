«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 21 марта

«Трактор»

В прошлом матче «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» на своем льду (2:3). Хотя челябинцы вели в счете 2:0, но упустили инициативу. Таким образом, «медведям» не удалось развить выездной успех. Напомним, «Трактор» взял одну победу, и еще раз проиграл в овертайме в Уфе.

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Второе поражение подряд в серии поставило «Трактор» в непростое положение. Нужно обязательно побеждать, иначе есть риск оказаться в шаге от вылета из плей-офф. Хорошая новость для челябинцев – четвертая тройка атаки продолжает набирать очки, а Виталий Кравцов отметился еще двумя результативными передачи в двух голах. Плохая новость – ключевые лидеры «Трактора» по-прежнему выглядят бледно.

Еще одной хорошей новостью может служить неплохая игра Павела Францоуза в воротах и реализация большинства. Де-юре «Трактор» забросил первую шайбу уже в равных составах. Де-факто, спустя лишь две секунды после того, как пятый полевок игрок «Салавата» вышел на лед. Но над линией нападения нужно работать.

«Салават Юлаев»

«Салавату Юлаеву» удался крутой камбэк с 0:2, который должен помочь команде эмоционально разгрузиться перед четвертым матчем. После поражения на старте серии, «Салават» выиграл уже два поединка кряду и оба в волевом стиле.

В последней игре достаточно неожиданно дублем выстрелил опытный нападающий Михаил Юньков, для которого это был лишь второй матч в плей-офф, а в регулярном чемпионате Михаил забросил всего четыре гола в 26 играх. Также стоит отметить очередные очки Линуса Умарка и Теему Хартикайнена. Прервал серию матчей без очков ведущий плеймейкер-защитник Филип Ларсен – это, несомненно, хороший знак для «Салавата».

Также «Салават», наконец-то, реализовал большинство, но, как мы уже писали выше, опять пропустил в меньшинстве. Хотя именно эта шайба «Трактора» статистику не испортит, так как была заброшена номинально уже в равных составах. Но факт остается фактом – при неплохой атаке и вратаре, у уфимцев очевидные проблемы со спецбригадами.

Прогноз

2,13Победа «Салавата Юлаева» в матче

«Трактор» упустил победу над «Салаватом» и есть подозрения, что он упустил также инициативу в серии. Конечно, никаких гарантий нет, но есть предположение, что гости на кураже смогут развить успех. Тем более что на одной тройке Кравцова «Трактор» далеко не заедет. Можно присмотреться к ставке на победу «Салавата Юлаева» в матче с коэффициентом 2,13.

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