«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 21 марта

«Металлург»

В прошлом поединке «Металлург» дома уступил «Ак Барсу» (2:5). Это поражение стало вторым подряд для магнитогорцев, и теперь они проигрывают в серии 1:2. Напомним, стартовый поединок «Магнитке» удалось выиграть в Казани в овертайме (4:3).

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Главной проблемой «Магнитки» в этой серии является игра основного вратаря Василия Кошечкина, который дважды подряд был заменен по ходу матчей. Его сменщик Илья Самсонов также не показал гипернадежности, но он пока не получал шанса сыграть со стартовых минут. Судя по всему, в четвертом матче серии мы увидим именно Самсонова в качества стартового голкипера.

Лидеры «Металлурга», кроме Кошечкина, по-прежнему выполняют свою работу на отлично. Сергей Мозякин и Оскар Осала отметились шайбами, но спасти поединок не сумели. Также важно, что «Металлург» два гола забил в численном преимуществе, улучшив и без того шикарную статистику большинства. Однако игра вратарей и обороны заметно хромает.

«Ак Барс»

После неудачи в стартовом поединке серии, «Ак Барс» сумел найти в себе силы справиться с давлением и взял две победы подряд. Сейчас казанцы вернули себе инициативу, а ближайший матч может стать решающим. Если «Ак Барс» снова выиграет на выезде, счет в серии станет 3:1, и отыграться «Металлургу» будет очень тяжело.

В отличие от Кошечкина, голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов выглядит очень достойно и вместе со всей командой сумел справиться с давлением после первой игры. В двух последних поединках Гарипов пропустил всего три шайбы – прекрасный показатель. Также стоит отметить очередные две передачи Даниса Зарипова и три гола в двух последних поединках от Джастина Азеведо.

«Ак Барс» традиционно силен в обороне, что и показали два поединка кряду. Но казанцам также удалось забросить в трех матчах серии уже 12 шайб – удивительно высокий показатель как для команды Зинетулы Билялетдинова. Неплохо выглядят и спецбригады.

Прогноз

2,13ТБ 4,5

Учитывая, что команды на двоих забрасывали не менее пяти шайб в трех играх серии, можно присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 за 2,13.

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