«Торонто» — «Даллас» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 марта

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» дома обыграл «Питтсбург» (5:2), прервав серию из четырех поражений, которая в свою очередь сменила серию из пяти побед кряду.

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«Торонто» уверенно занимает третье место в Атлантическом дивизионе и вряд ли потеряет его, даже несмотря на проблемы в последних играх. Связаны они, прежде всего, с травмой ведущего игрока команды нападающего Остона Мэттьюза. Российский защитник Никита Зайцев в последних пяти матчах отдал две результативные передачи и проводил на льду больше 20 минут игрового времени.

«Торонто» славится, прежде всего, своей атакой, забрасывая в среднем 3,22 шайбы за матч (6-е место) и реализуя 21,8% большинства (7-я позиция), но без Остона Мэттьюза «Мэйпл Лифс» лишь дважды в шести последних матчах забросили больше трех шайб. У «Торонто» также неплохая оборона и хорошее меньшинство. Одна из немногих команд, которая почти по всем показателям входит в топ-10.

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» на выезде проиграл «Питтсбургу» (1:3). Это поражение стало для «Старз» третьим в четырех последних играх и шестым в последних десяти. До встречи с «Торонто» «Даллас» также заедет в гости к «Монреалю».

«Даллас» все еще сохраняет 7-е место в Западной конференции, но «Колорадо» и «Анахайм», находятся на расстоянии одной победы. В списке травмированных основной вратарь Бэн Бишоп и нападающий Мартин Ганзал. Российский нападающий Александр Радулов в прошлом матче забросил свою 25 шайбу в сезоне, прервав серию из трех поединков без голов.

«Даллас» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем всего 2,58 шайбы за матч и показывая 83,3% надежности в меньшинстве. Оба показателя входят в топ-5 команд НХЛ. Но в атаке у «Старз» есть проблемы.

«Прогноз»

2,15ТМ 5,5

Первый матч соперников завершился победой «Торонто» (4:1), и сейчас, в связи с отсутствием Мэттьюза, «Мэйпл Лифс» вряд ли забросят много шайб. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,16.

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