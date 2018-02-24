Чехия – Канада. Прогноз и ставки на бронзовый финал хоккейного турнира Олимпийских игр 24 февраля

Чехия

Сборная Чехии не смогла ничего противопоставить России в полуфинале, так и не забросив ни одной шайбы (0:3). Это поражение стало первым на турнире для подопечных Йозефа Яндача.

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Первым номером команды весь турнир являлся Павел Францоуз, он же вероятно и будет защищать цвета Чехии в бронзовом финале. Для Чехии это шанс зацепиться за медали впервые с 2006 года. И далеко не факт, что дальше у будущих поколений чехов будут еще такие возможности. Особенно, если игроки НХЛ вернуться на ОИ.

Чехия опытная сборная, где большую роль играют ветераны вроде Романа Червенки и Мартина Эрата. В обороне мощным броском обладает Войтех Мозик, а Доминик Кубалик один из немногих, кто способен на креативные действия в атаке.

Канада

Поражения Канады от Германии в полуфинале (3:4) стало сенсацией. Впервые с 2006 года Канада не сыграет в финале Олимпийских игр, тогда как в 2010 и 2014 годах канадцы дважды брали золотые медали.

Главная проблема Канады – травма основного вратаря Бена Скривенса, который не играл в полуфинале, а Кевин Пулин не показал надежной игры. Кроме того, это слишком возрастная сборная, которой явно не хватает свежести и мысли в атаке.

Канада хорошо выглядит при игре в большинстве, когда есть время для принятия решений. К тому же, сильную игру при розыгрыше численного преимущества, да и вообще на турнире демонстрируют защитники Максим Норо и Крис Ли. Но в целом эта Канада посредственная команда.

Прогноз

2,09Победа Чехии в матче

На групповом этапе соперники уже встречались друг с другом, и тогда победу одержала Чехия в серии буллитов (3:2). Сейчас также советуем присмотреться к победе Чехии в матче с коэффициентом 2,09.

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