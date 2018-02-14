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    Россия – Словакия. Ждем победу России и результативную игру

    Словакия – Россия. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 14 февраля

    Сборная России Сборная Словакии
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    Вадим Шипачев и Никита Гусев
    Вадим Шипачев и Никита Гусев
    fhr.ru
    В рамках игрового дня группового раунда хоккейного турнира Олимпийских игр 14 февраля сборная России сыграет со сборной Словакии. Начало матча – 15:10 мск. Прогноз на Словакия – Россия.

    Россия

    Сборная России начнет Олимпийский турнир матчем со сборной Словакии, а перед этим успела провести три контрольных матчах, одержав в них три победы над сборной Беларуси (3:0), московским «Спартаком» (2:1) и Южной Кореей (8:1).

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    В трех матчах подопечные Олега Знарка пропустили всего две шайбы, что говорит о хорошей защите, но атаку прорвало лишь в игре с корейцами, матч с которыми вряд ли можно считать серьезным показателем.

    Первый матч турнира России сыграет в семь защитников и 13 нападающих. В запасе, скорее всего, останутся защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков. Первым номером команды должен стать голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин.

    Словакия

    Словакия была одной из немногих команд, которая не проводила контрольных матчей перед стартом Олимпийского турнира. В последний раз в декабре команда сыграла на этапе серии Еврочеллендж против Норвегии, Франции и России (Б), выиграв в основное время лишь раз – у Франции (4:2).

    Ближайшие события

    В целом Словакия везет на турнир экспериментальный состав, в котором не нашлось места игрокам из братиславского «Слована» и еще ряду бывших лидеров сборной. Ставку известный канадский тренер Крейг Рэмзи делает на представителей в основном внутреннего чемпионата и легионеров из чемпионата Чехии.

    Вероятно, что место в воротах в матче против сборной России будет доверено ветерану Яну Лацо, поигравшему много лет в КХЛ. Единственный представитель КХЛ в сборной – защитник Михал Чайковски, хотя Доминик Граняк, Томаш Суровы и другие лидеры сборной ранее также имеют серьезный опыт выступлений в России.

    Прогноз

    1,725ТБ 5,5

    Главная задача Словакии в матче с Россией – не проиграть слишком разгромно и попытаться огорчить Василия Кошечкина. Но учитывая мощную атаку России, есть смысл присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,725.

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