«Аризона» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля

«Аризона»

В прошлом матче «Аризона» дома проиграла «Филадельфии» в овертайме (3:4), потерпев свое пятое поражение в последних шести матчах. С другой стороны, команда набирает очки два матча подряд, что для «Койотис» очень неплохой результат.

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«Аризона» прочно обосновалась на последнем месте Западной конференции и всей лиги. Сейчас менеджмент клуба больше думает о будущем драфте и возможных обменах. Текущий сезон для «Койотис» закончен – шансов на плей-офф уже практически нет.

Список травмированных пуст. Что касается командной статистики, «Аризона» абсолютно худшая команда НХЛ в атаке – в среднем всего 2,33 заброшенные шайбы за матч, а также предпоследняя по игре в обороне – в среднем 3,42 пропущенные шайбы за матч.

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» на выезде проиграл «Миннесоте» (0:3) и потерпел свое пятое поражение подряд. Всего в последних десяти поединках «Блэкхокс» уступили восемь раз.

На данный момент «Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе и уже на шесть очков отстает от «Колорадо». От зоны плей-офф Западной конференции «Блэкхокс» отделяет еще больше — 10 очков. Основной вратарь команды Кори Кроуофорд восстанавливается после травмы и поехал с командой на выезд, чтобы вернуться в игру в ближайших матчах. Также в лазарете защитник Ян Рутта.

Российский форвард Артем Анисимов не набрал очки в игре с «Миннестой», но до этого в двух матчах отметился шайбой и результативной передачей, перешагнув рубеж в 20 очков за сезон. Что касается командной статистики, «Чикаго» неплохо выглядит в меньшинстве – 82,6% надежности и 8-е место в НХЛ. В целом именно оборону у «Блэкхокс» можно назвать сильнейшей стороной в игре.

Прогноз

2,17Победа «Чикаго» в основное время

Два предыдущих матча команд в сезоне завершились победами «Чикаго» (4:2 и 3:1). Сейчас игра с «Аризоной» едва ли не последний шанс «Блэкхокс» удержаться в борьбе за плей-офф. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Чикаго» в основное время с коэффициентом 2,17.

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