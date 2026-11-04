прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.20

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций румынская «Университатя Крайова» будет принимать албанскую «Эгнатию». Игра пройдет в Крайове 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Университатя Крайова»

Турнирное положение: «Университатя Крайова» в общем этапе Лиги конференций занимает 11-е место, набрав 4 очка.

Последние матчи: в стартовых матчах еврокубка румынская команда обыграла «Интер» из Андорры (3:1) и сыграла вничью с «Хетафе» из Испании (1:1).

В 14-м туре внутреннего чемпионата «Университатя Крайова» дома переиграла клуб «Ботошани» (2:1).

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Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Университатя Крайова» не проигрывает на протяжении 13 матчей подряд, одержав 10 побед и сыграв вничью в трех встречах.

«Эгнатия»

Турнирное положение: «Эгнатия» в общем этапе Лиги конференций занимает 20-е место, набрав 2 очка.

Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Эгнатия» сыграла вничью с «Мидтьюлланном» (1:1), а затем обменялась голами с «Орхусом» (1:1).

В 10-м туре чемпионата Албании «Эгнатия» на выезде обыграла «Тирану» (2:1). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 24 очка.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Эгнатия» одержала три победы, сыграла вничью в одной встрече и потерпела одно поражение.

Статистика для ставок

«Университатя Крайова» занимает 11-е место в Лиге конференций

«Эгнатия» занимает 20-е место в Лиге конференций

«Университатя Крайова» и «Эгнатия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Университати Крайовы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Эгнатии» — 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Университатя» практически не пропускает в свои ворота и может попытаться засушить игру в третьем туре Лиги конференций против «Эгнатии». К тому же румынская команда в 13 матчах одержала 10 побед и не проиграла ни разу. Можно рискнуть в пользу победы команды из Крайовы.

2.20 Фора «Университати Крайовы» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Университатя Крайова» — «Эгнатия» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Университати Крайовы» (-1.5) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Университатя Крайова» — «Эгнатия» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.