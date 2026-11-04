В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций румынская «Университатя Крайова» будет принимать албанскую «Эгнатию». Игра пройдет в Крайове 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Университатя Крайова»
Турнирное положение: «Университатя Крайова» в общем этапе Лиги конференций занимает 11-е место, набрав 4 очка.
Последние матчи: в стартовых матчах еврокубка румынская команда обыграла «Интер» из Андорры (3:1) и сыграла вничью с «Хетафе» из Испании (1:1).
В 14-м туре внутреннего чемпионата «Университатя Крайова» дома переиграла клуб «Ботошани» (2:1).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Университатя Крайова» не проигрывает на протяжении 13 матчей подряд, одержав 10 побед и сыграв вничью в трех встречах.
«Эгнатия»
Турнирное положение: «Эгнатия» в общем этапе Лиги конференций занимает 20-е место, набрав 2 очка.
Последние матчи: в стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Эгнатия» сыграла вничью с «Мидтьюлланном» (1:1), а затем обменялась голами с «Орхусом» (1:1).
В 10-м туре чемпионата Албании «Эгнатия» на выезде обыграла «Тирану» (2:1). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 24 очка.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Эгнатия» одержала три победы, сыграла вничью в одной встрече и потерпела одно поражение.
Статистика для ставок
- «Университатя Крайова» занимает 11-е место в Лиге конференций
- «Эгнатия» занимает 20-е место в Лиге конференций
- «Университатя Крайова» и «Эгнатия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Университати Крайовы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Эгнатии» — 6.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
Прогноз: «Университатя» практически не пропускает в свои ворота и может попытаться засушить игру в третьем туре Лиги конференций против «Эгнатии». К тому же румынская команда в 13 матчах одержала 10 побед и не проиграла ни разу. Можно рискнуть в пользу победы команды из Крайовы.
Ставка: Фора «Университати Крайовы» (-1.5) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.