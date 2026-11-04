В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций «Тун» из Швейцарии будет принимать «Хартс» из Шотландии. Игра пройдет в Туне 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.65.
«Тун»
Турнирное положение: «Тун» занимает 32-е место в общем этапе Лиги конференций, команда пока находится без набранных очков.
Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Тун» потерпел минимальные поражения от «Твенте» из Нидерландов (0:1) и хорватского «Хайдука» (0:1). В чемпионате Швейцарии «Тун» одержал победу в гостях против «Лозанны» (5:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Тун» одержал две победы и потерпел три поражения.
«Хартс»
Турнирное положение: «Хартс» занимает 28-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав всего одно очко.
Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций шотландцы сыграли вничью с «Норшелланном» (1:1). Затем футболисты «Хартса» проиграли «Трабзонспору» (0:2).
В 11-м туре чемпионата Шотландии «Хартс» сыграл вничью с «Рейнджерсом» (2:2). В турнирной таблице внутреннего первенства «Хартс» занимает третье место, набрав 20 очков.
Не сыграют: Халкетт, Рено, Спиттал.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Хартс» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трёх поединках потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Хартс» занимает 28-е место в Лиге конференций
- «Тун» занимает 32-е место в Лиге конференций
- «Хартс» и «Тун» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Туна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Хартса» — 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.53 и 2.45.
Прогноз: «Тун» на старте сезона потерпел два поражения, «Хартс» также начал выступление в Лиге конференций. Обе команды крайне редко забивают, не исключаем, что швейцарцы и шотландцы сыграют вничью в предстоящей игре Лиги конференций
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.65.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.45.