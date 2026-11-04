прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 3.65

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций «Тун» из Швейцарии будет принимать «Хартс» из Шотландии. Игра пройдет в Туне 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.65.

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«Тун»

Турнирное положение: «Тун» занимает 32-е место в общем этапе Лиги конференций, команда пока находится без набранных очков.

Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Тун» потерпел минимальные поражения от «Твенте» из Нидерландов (0:1) и хорватского «Хайдука» (0:1). В чемпионате Швейцарии «Тун» одержал победу в гостях против «Лозанны» (5:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Тун» одержал две победы и потерпел три поражения.

«Хартс»

Турнирное положение: «Хартс» занимает 28-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав всего одно очко.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций шотландцы сыграли вничью с «Норшелланном» (1:1). Затем футболисты «Хартса» проиграли «Трабзонспору» (0:2).

В 11-м туре чемпионата Шотландии «Хартс» сыграл вничью с «Рейнджерсом» (2:2). В турнирной таблице внутреннего первенства «Хартс» занимает третье место, набрав 20 очков.

Не сыграют: Халкетт, Рено, Спиттал.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Хартс» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трёх поединках потерпел поражение.

На что ставят в матче Тун — Хартс Букмекерские коэффициенты на матч Тун — Хартс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Хартс» занимает 28-е место в Лиге конференций

«Тун» занимает 32-е место в Лиге конференций

«Хартс» и «Тун» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Туна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Хартса» — 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.53 и 2.45.

Прогноз: «Тун» на старте сезона потерпел два поражения, «Хартс» также начал выступление в Лиге конференций. Обе команды крайне редко забивают, не исключаем, что швейцарцы и шотландцы сыграют вничью в предстоящей игре Лиги конференций

3.65 Будет ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Тун» — «Хартс» позволит вывести на карту выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.65.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.45 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Тун» — «Хартс» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.45.