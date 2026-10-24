25 октября в восьмом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Венеция». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
«Дженоа»
Турнирное положение: в итальянской Серии А «Дженоа» занимает 17-е место, набрав 4 очка после 7 сыгранных матчей.
Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Италии «Дженоа» проиграла на выезде против «Ромы» (0:2).
Не сыграют: из-за травм в предстоящей игре не сыграют Лоренцо Коломбо и Лоренцо Вентурино.
Состояние команды: в последних матчах Серии А «Дженоа» одержало две победы и потерпело три поражения. В этих матчах команда забила 4 мяча и пропустила 7 голов.
«Венеция»
Турнирное положение: «Венеция» занимает последнее 20-е место в чемпионате Италии, набрав три очка в семи сыгранных матчах.
Последние матчи: в рамках седьмого тура «Венеция» одержала сенсационную победу над «Наполи» (1:0). Единственный и победный гол на 49-й минуте забил нигерийский форвард Акор Адамс.
Не сыграют: «Венеция» не сможет рассчитывать на Андреа Адоранте, Джанлуки Бузио, Бартола Франича, Марина Шверко.
Состояние команды: в матче против «Наполи» футболистам «Венеции» удалось прервать проигрышную серию из семи матчей. Ранее команда проиграла «Аталанте» (1:3), «Лацио» (0:2), «Фиорентине» (2:4), «Фрозиноне» (2:3), «Удинезе» (1:2), «Милану» (0:2), «Лечче» (0:2).
Статистика для ставок
- «Дженоа» занимает 17-е место в чемпионате Италии
- «Венеция» занимает 20-е место в чемпионате Италии
- В последней очной встрече «Венеция» проиграла «Дженоа» (0:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Дженоа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.13. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Венеции» — 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.
Прогноз: «Венеция» хоть и одержала победу над «Наполи», всё-же замыкает Серию А, команда крайне редко добивается положительных результатов. «Дженоа» уже имеет победный опыт над аутсайдером итальянского чемпионата. Предположим, что хозяева одержат победу над соперником.
Ставка: Победа «Дженоа» с коэффициентом 2.13.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.