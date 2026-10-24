«Дженоа» не отдаст очки аутсайдеру Серии А?

прогноз на матч 8-го тура Серии А, ставка за 2.13

25 октября в восьмом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Венеция». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Дженоа»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Дженоа» занимает 17-е место, набрав 4 очка после 7 сыгранных матчей.

Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Италии «Дженоа» проиграла на выезде против «Ромы» (0:2).

Не сыграют: из-за травм в предстоящей игре не сыграют Лоренцо Коломбо и Лоренцо Вентурино.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в последних матчах Серии А «Дженоа» одержало две победы и потерпело три поражения. В этих матчах команда забила 4 мяча и пропустила 7 голов.

«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» занимает последнее 20-е место в чемпионате Италии, набрав три очка в семи сыгранных матчах.

Последние матчи: в рамках седьмого тура «Венеция» одержала сенсационную победу над «Наполи» (1:0). Единственный и победный гол на 49-й минуте забил нигерийский форвард Акор Адамс.

Не сыграют: «Венеция» не сможет рассчитывать на Андреа Адоранте, Джанлуки Бузио, Бартола Франича, Марина Шверко.

Состояние команды: в матче против «Наполи» футболистам «Венеции» удалось прервать проигрышную серию из семи матчей. Ранее команда проиграла «Аталанте» (1:3), «Лацио» (0:2), «Фиорентине» (2:4), «Фрозиноне» (2:3), «Удинезе» (1:2), «Милану» (0:2), «Лечче» (0:2).

На что ставят в матче Дженоа — Венеция Букмекерские коэффициенты на матч Дженоа — Венеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дженоа» занимает 17-е место в чемпионате Италии

«Венеция» занимает 20-е место в чемпионате Италии

В последней очной встрече «Венеция» проиграла «Дженоа» (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Дженоа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.13. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Венеции» — 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Венеция» хоть и одержала победу над «Наполи», всё-же замыкает Серию А, команда крайне редко добивается положительных результатов. «Дженоа» уже имеет победный опыт над аутсайдером итальянского чемпионата. Предположим, что хозяева одержат победу над соперником.

2.13 Победа «Дженоа» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Дженоа» — «Венеция» позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Победа «Дженоа» с коэффициентом 2.13.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Дженоа» — «Венеция» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.