25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Лорьян». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Анже»
Турнирное положение: в чемпионате Франции «Анже» занимает 15-е место, набрав 7 очков.
Последние матчи: в седьмом туре внутреннего первенства «Анже» потерпел крупное поражение от «Марселя» (2:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата команда одержала победу над «Труа» (2:0), сыграла вничью с «Гавром» (0:0) и проиграла «Ренну» (1:2), «Бресту» (1:5).
«Лорьян»
Турнирное положение: «Лорьян» расположился в чемпионате Франции на 8-й строчке, набрав 11 очков.
Последние матчи: в седьмом туре Лиги 1 «Лорьян» дома одержал минимальную победу над «Монако» (1:0). Единственный и победный гол на 61-й минуте забил Ноа Кадиу, реализовав пенальти.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Лорьян» одержал победы над ФК «Париж» (1:0), «Лансом» (1:0), сыграл вничью с «Тулузой» (2:2) и проиграл «Ле Ману» (1:2).
Статистика для ставок
- «Анже» занимает 15-е место в чемпионате Франции
- «Лорьян» занимает 8-е место в чемпионате Франции
- В прошлом сезоне соперники обменялись победами: «Лорьян» выиграл дома со счетом 2:0, «Анже» добился виктории в своей домашней встрече (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лорьяна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Анже» — 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.
Прогноз: обе команды играют плохо в обороне, в последних матчах «Анже» пропустил 12 голов. В среднем за игру команда пропускает по 2 мяча. «Лорьян» пропускает меньше, в трёх играх команда не пропускала. Таким образом можно рискнуть в пользу того, что гости смогут добыть очки в поединке против «Анже».
Ставка: Победа «Лорьяна» с коэффициентом 2.45.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.