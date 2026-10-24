«Лорьян» добудет три очка в гостевой встрече?

прогноз на матч 8-го тура Лиги 1, ставка за 2.45

25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Лорьян». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

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«Анже»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Анже» занимает 15-е место, набрав 7 очков.

Последние матчи: в седьмом туре внутреннего первенства «Анже» потерпел крупное поражение от «Марселя» (2:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата команда одержала победу над «Труа» (2:0), сыграла вничью с «Гавром» (0:0) и проиграла «Ренну» (1:2), «Бресту» (1:5).

«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» расположился в чемпионате Франции на 8-й строчке, набрав 11 очков.

Последние матчи: в седьмом туре Лиги 1 «Лорьян» дома одержал минимальную победу над «Монако» (1:0). Единственный и победный гол на 61-й минуте забил Ноа Кадиу, реализовав пенальти.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Лорьян» одержал победы над ФК «Париж» (1:0), «Лансом» (1:0), сыграл вничью с «Тулузой» (2:2) и проиграл «Ле Ману» (1:2).

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Статистика для ставок

«Анже» занимает 15-е место в чемпионате Франции

«Лорьян» занимает 8-е место в чемпионате Франции

В прошлом сезоне соперники обменялись победами: «Лорьян» выиграл дома со счетом 2:0, «Анже» добился виктории в своей домашней встрече (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лорьяна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Анже» — 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: обе команды играют плохо в обороне, в последних матчах «Анже» пропустил 12 голов. В среднем за игру команда пропускает по 2 мяча. «Лорьян» пропускает меньше, в трёх играх команда не пропускала. Таким образом можно рискнуть в пользу того, что гости смогут добыть очки в поединке против «Анже».

2.45 Победа «Лорьяна» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Анже» — «Лорьян» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Лорьяна» с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Анже» — «Лорьян» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.