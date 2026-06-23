25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Шотландия и Бразилия. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.54.

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Шотландия

Турнирное положение: Шотландцы еще бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 3-м месте в группе, на один пункт отставая от дуэта лидеров.

При этом Шотландия в двух матчах забила всего один мяч. Плюс в последнем туре команде никоим образом нельзя проигрывать. Такая вот дилемма.

Последние матчи: Шотландцы забивают с огромнейшей натугой. Притом, что перед стартом Мундиаля «скотты» результативно вынесли сборные Кюрасао и Боливии.

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В предыдущем туре команда минимально уступила марокканцам. А вот поединок с Гаити завершился натужным успехом (1:0).

В 5 своих последних матчах Шотландия добыла три виктории. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: Шотландцы способны выдать отдельный яркий поединок. Да и настрой на битву с бразильцами у них будет максимальным. А там и свои шансы у ворот соперника они найдут!

И уж точно шотландцы попытаются выйти из группы. Команда не боится Бразилию, плюс вполне способна преуспеть в контригре. Да и стандарты в исполнении «скоттов» представляют собой опасность.

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы на Мундиале выглядят не так, чтобы очень уверенно. Команда в своей группе лидирует, но априори превосходит соперников в классе.

Причем сборная Бразилия в двух турах разжилась 4 очками. В двух турах команда Карло Анчелотти настреляла 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился неудачным. Бразильцы не смогли переиграть Марокко (1:1).

После того подопечные Анчелотти нанесли поражение Гаити (3:0). Да и контрольный поединок с Египтом принес успех (2:1).

В своих пяти последних матчах Бразилия добыла четыре победы. В этих поединках команда отличилась 15 результативными ударами, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: Бразильцы твердо намерены выиграть группу. Подбор игроков по именам у команды шикарный, плюс Анчелотти обещает предоставить игровое время Неймару.

А вот без кадровых потерь обойтись никак не получается. Очень не вовремя в лазарет угодил системообразующий игрок Рафинья.

Тем не менее, бразильцы не должны иметь проблем с проходом в плей-офф. Плюс в обоих матчах Мундиаля забивал Винисиус Жуниор. Да и тылы оппонента не выглядят неприступной крепостью.

На что ставят в матче Шотландия — Бразилия Букмекерские коэффициенты на матч Шотландия — Бразилия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бразилия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценивается в 5.00, тогда как победа соперника — в 8.00.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: Бразильцы имеют сильную линию атаки, к тому же «скотты» борются за попадание в плей-офф и неплохо контратакуют.

2.54 Тотал Бразилии больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч Шотландия — Бразилия принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Тотал Бразилии больше 2.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Шотландия — Бразилия позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдет