25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Шотландия и Бразилия. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.54.
Шотландия
Турнирное положение: Шотландцы еще бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 3-м месте в группе, на один пункт отставая от дуэта лидеров.
При этом Шотландия в двух матчах забила всего один мяч. Плюс в последнем туре команде никоим образом нельзя проигрывать. Такая вот дилемма.
Последние матчи: Шотландцы забивают с огромнейшей натугой. Притом, что перед стартом Мундиаля «скотты» результативно вынесли сборные Кюрасао и Боливии.
В предыдущем туре команда минимально уступила марокканцам. А вот поединок с Гаити завершился натужным успехом (1:0).
В 5 своих последних матчах Шотландия добыла три виктории. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Шотландцы способны выдать отдельный яркий поединок. Да и настрой на битву с бразильцами у них будет максимальным. А там и свои шансы у ворот соперника они найдут!
И уж точно шотландцы попытаются выйти из группы. Команда не боится Бразилию, плюс вполне способна преуспеть в контригре. Да и стандарты в исполнении «скоттов» представляют собой опасность.
Бразилия
Турнирное положение: Бразильцы на Мундиале выглядят не так, чтобы очень уверенно. Команда в своей группе лидирует, но априори превосходит соперников в классе.
Причем сборная Бразилия в двух турах разжилась 4 очками. В двух турах команда Карло Анчелотти настреляла 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился неудачным. Бразильцы не смогли переиграть Марокко (1:1).
После того подопечные Анчелотти нанесли поражение Гаити (3:0). Да и контрольный поединок с Египтом принес успех (2:1).
В своих пяти последних матчах Бразилия добыла четыре победы. В этих поединках команда отличилась 15 результативными ударами, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: Бразильцы твердо намерены выиграть группу. Подбор игроков по именам у команды шикарный, плюс Анчелотти обещает предоставить игровое время Неймару.
А вот без кадровых потерь обойтись никак не получается. Очень не вовремя в лазарет угодил системообразующий игрок Рафинья.
Тем не менее, бразильцы не должны иметь проблем с проходом в плей-офф. Плюс в обоих матчах Мундиаля забивал Винисиус Жуниор. Да и тылы оппонента не выглядят неприступной крепостью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бразилия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценивается в 5.00, тогда как победа соперника — в 8.00.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 2.00.
Прогноз: Бразильцы имеют сильную линию атаки, к тому же «скотты» борются за попадание в плей-офф и неплохо контратакуют.
Ставка: Тотал Бразилии больше 2.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Бразильцы одолели «скоттов» в четырех последних очных поединках
- Шотландия на чемпионате мира забила всего один мяч
- Бразилия в пяти своих последних поединках отличилась 15 голами
- Бразильцы имеют шикарный подбор игроков в атаке
- Шотландия еще ни разу не обыгрывала сборную Бразилии