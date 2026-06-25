прогноз на матч за выход в плей-офф ЧМ-2026, ставка за 1.95

25 июня в рамках третьего тура группы E ЧМ-2026 сыграют Кюрасао и Кот-д'Ивуар. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Кюрасао

Турнирное положение: Кюрасао осел на дне таблицы в квартете E чемпионата мира по итогам двух туров, набрав только один балл, поэтому для выхода в плей-офф нужна только победа.

Команда уступает пятью очками лидирующей в группе Германии и двумя — идущему следом Кот-д'Ивуару, а также по разнице мячей проигрывает третьему Эквадору.

Последние матчи: в предыдущей игре во втором туре групповой стадии представитель КОНКАКАФ неожиданно отобрал очки у Эквадора — 0:0.

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В первом же туре финальной части мундиаля сборная уже осталась ни с чем, когда была сметена с пути одним из фаворитов турнира Германией — 1:7.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Локадия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, в основном были товарищескими, Кюрасао проиграла четыре раза при одной победе и одной ничьей.

С такими выступлениями сборной трудно рассчитывать даже на один балл, тем более что соперник на голову сильнее, но если вспомнить её игру с Эквадором, нельзя исключать и сенсации.

Лавино Комененсия — автор единственного гола команды на ЧМ-2026.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: Кот-д'Ивуар близок к выходу в 1/16 финала, занимая второе место в группе с тремя очками, где победа гарантированно принесёт ей путёвку в плей-офф.

Команда проигрывает три балла лидирующей Германии, которая уже вышла из квартета, а также на два пункта опережает третий в таблице Эквадор и четвертый — Кюрасао.

Последние матчи: в предыдущем поединке на этой же стадии турнира сборная драматично уступила в компенсированное время Германии (1:2), хотя по ходу игры вела в счете.

Между тем, все свои три очка «Слоны» набрали в первом туре группового раунда североамериканского мундиаля, одержав минимальную победу над Эквадором.

Не сыграют: травмирован — Синго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были контрольными и официальными, Кот-д'Ивуар выиграл пять раз при одном поражении.

Даже без учёта данной формы африканской сборной она выглядит очевидным фаворитом игры, поскольку явно сильнее соперника, поэтому тут для неё важно не допустить его недооценки.

Амад Диалло и Франк Кессье — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Кюрасао забивал один гол

в пяти последних матчах Кот-д'Ивуар забивал меньше трех голов

в трех из пяти последних матчей Кот-д'Ивуара забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.14. Ничья — в 8.00, успех Кюрасао — в 20.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.52 и 2.60.

Прогноз: в пяти последних матчах «Слоны» забивали меньше трех голов. Так было и в обоих поединках африканской сборной на ЧМ-2026.

При этом представитель КОНКАКАФ не пропустил в двух из трех последних матчей, включая и поединок против сильного Эквадора на мундиале.

1.95 Тотал Кот-д'Ивуара меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал Кот-д'Ивуара меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так произошло в трех из пяти последних матчей «Слонов».

2.60 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.60

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча с коэффициентом для ставки за 2.88.