27 марта в товарищеском матче встретятся Черногория и Андорра. Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Черногория — Андорра с коэффициентом для ставки за 1.85.
Черногория
Турнирное положение: Черногорцы заняли четвертое место в отборочной группе L, набрав 9 очков за 8 встреч при разнице мячей 8:17.
Балканцы играли в одном квинтете со сборными Хорватии, Чехии, Фарерских островов и Гибралтара.
Последние матчи: в ноябрьских матчах черногорцы проиграли хорватам (2:3) и обыграли гибралтарцев (2:1) в заключительных матчах отбора ЧМ-2026.
В октябре команда также одержала победу над Лихтенштейном (2:1) в товарищеской встрече и разгромно проиграла Фарерам (0:4).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: С момента обретения независимости Черногория только в 2012-м году была крайне близка к попаданию на международный турнир — Евро-2012, но тогда команда оступилась в стыковых матчах.
Ныне команда из бывшей Югославии переживает не лучшие времена, чему вполне себе явным показателем является фиаско в матче против Фарерских островов.
Андорра
Турнирное положение: Андоррцы заняли последнее место в отборочной группе K, набрав 1 очко за 8 встреч при разнице мячей 3:16.
Пиренейцы играли в одном квинтете со сборными Англии, Албании, Сербии и Латвии.
Последние матчи: в ноябрьских матчах андоррцы проиграли дважды — разгромно от Финляндии (0:4) в «товарке» и минимально от Албании (0:1) в отборе ЧМ-2026.
В октябре команда сыграла получше — достойное поражение в игре против Сербии (1:3) и результативная ничья с Латвией (2:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Андорра по сей день остается одной из слабейших сборных Европы, но результаты минувшего отбора вселяют некоторый оптимизм.
Команда в среднем пропускала 2 мяча за игру, что является весьма достойным показателем для столь скромной по футбольным меркам страны.
Статистика для ставок
- Черногория забивала в трех последних матчах
- Андорра не побеждала с 2024-го года
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Черногория — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу балканской команды ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 4.90, а победа Андорры — в 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: Матч несет товарищеский характер и вполне возможно увидеть результативную встречу.
Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.85.
Прогноз: альтернативный прогноз, что Андорра может дать бой черногорцам.
Ставка: Победа Андорры с форой 1,5 за 1.97