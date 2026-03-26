Андорра будет конкурентоспособной против Черногории?

прогноз на товарищеский матч

27 марта в товарищеском матче встретятся Черногория и Андорра. Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Черногория — Андорра с коэффициентом для ставки за 1.85.

Черногория

Турнирное положение: Черногорцы заняли четвертое место в отборочной группе L, набрав 9 очков за 8 встреч при разнице мячей 8:17.

Балканцы играли в одном квинтете со сборными Хорватии, Чехии, Фарерских островов и Гибралтара.

Последние матчи: в ноябрьских матчах черногорцы проиграли хорватам (2:3) и обыграли гибралтарцев (2:1) в заключительных матчах отбора ЧМ-2026.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В октябре команда также одержала победу над Лихтенштейном (2:1) в товарищеской встрече и разгромно проиграла Фарерам (0:4).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: С момента обретения независимости Черногория только в 2012-м году была крайне близка к попаданию на международный турнир — Евро-2012, но тогда команда оступилась в стыковых матчах.

Ныне команда из бывшей Югославии переживает не лучшие времена, чему вполне себе явным показателем является фиаско в матче против Фарерских островов.

Андорра

Турнирное положение: Андоррцы заняли последнее место в отборочной группе K, набрав 1 очко за 8 встреч при разнице мячей 3:16.

Пиренейцы играли в одном квинтете со сборными Англии, Албании, Сербии и Латвии.

Последние матчи: в ноябрьских матчах андоррцы проиграли дважды — разгромно от Финляндии (0:4) в «товарке» и минимально от Албании (0:1) в отборе ЧМ-2026.

В октябре команда сыграла получше — достойное поражение в игре против Сербии (1:3) и результативная ничья с Латвией (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Андорра по сей день остается одной из слабейших сборных Европы, но результаты минувшего отбора вселяют некоторый оптимизм.

Команда в среднем пропускала 2 мяча за игру, что является весьма достойным показателем для столь скромной по футбольным меркам страны.

Статистика для ставок

Черногория забивала в трех последних матчах

Андорра не побеждала с 2024-го года

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Черногория — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу балканской команды ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 4.90, а победа Андорры — в 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Матч несет товарищеский характер и вполне возможно увидеть результативную встречу.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.85.

Прогноз: альтернативный прогноз, что Андорра может дать бой черногорцам.

Ставка: Победа Андорры с форой 1,5 за 1.97