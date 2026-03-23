24 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вольфсбург» (жен) и «Лион» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вольфсбург (жен) — Лион (жен) с коэффициентом для ставки за 2.42.
«Вольфсбург» (жен)
Турнирное положение: «Волчицы» проводят продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
При этом «Вольфсбург» (жен) на 11 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волчицы» переиграли «Хоффенхайм» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Йене» (2:0). Да и поединок с «Байером» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Вольфсбург» (жен) победил 4 раза. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Волчицы» нынче выглядят симпатично. Команда победила четыре раза кряду.
Причем «Вольфсбург» (жен) традиционно неудачно противостоит «ткачихам». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.
«Лион» (жен)
Турнирное положение: «Ткачихи» привычно сражаются за успех на всех фронтах. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» (жен) на 16 (!) зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает меньше 3 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачихи» переиграли «Флери» (2:0).
До того команда учинила разгром «Гавру» (7:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела ПСЖ.
При этом «Лион» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ткачихи» нынче несутся. Команда победила уже 10 раз подряд.
При этом «Лион» (жен) в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и «волчицам» команда не проигрывает уже 9 лет.
«Ткачихи» на данный момент прекрасно выглядят в плане реализации. Да и тылы команды выглядят весьма надежно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лион» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.
Прогноз: «Ткачихи» ныне на подъеме, и явно начнут поединок максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Вольфсбург» (жен) в последних матчах не преуспевал в плане реализации
- «Ткачихи» победили в 10 своих последних поединках
- «Лион» (жен) уже 9 лет не проигрывает «волчицам»
- У «ткачих» прекрасный подбор атакующих исполнительниц
- В ноябрьском очном поединке сильнее оказались француженки (3:1)