24 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вольфсбург» (жен) и «Лион» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вольфсбург (жен) — Лион (жен) с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Вольфсбург» (жен)

Турнирное положение: «Волчицы» проводят продуктивный сезон.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Вольфсбург» (жен) на 11 очков отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Волчицы» переиграли «Хоффенхайм» (1:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Йене» (2:0).  Да и поединок с «Байером» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Вольфсбург» (жен) победил 4 раза.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Волчицы» нынче выглядят симпатично.  Команда победила четыре раза кряду.

Причем «Вольфсбург» (жен) традиционно неудачно противостоит «ткачихам».  В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

«Лион» (жен)

Турнирное положение: «Ткачихи» привычно сражаются за успех на всех фронтах.  Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» (жен) на 16 (!) зачетных баллов опережает ближайшего преследователя.  При этом команда в среднем забивает меньше 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Ткачихи» переиграли «Флери» (2:0).

До того команда учинила разгром «Гавру» (7:0).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела ПСЖ.

При этом «Лион» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед.  Команда отличилась 19 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ткачихи» нынче несутся.  Команда победила уже 10 раз подряд.

При этом «Лион» (жен) в среднем пропускает реже одного мяча за матч.  Да и «волчицам» команда не проигрывает уже 9 лет.

«Ткачихи» на данный момент прекрасно выглядят в плане реализации.  Да и тылы команды выглядят весьма надежно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лион» (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Ткачихи» ныне на подъеме, и явно начнут поединок максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Лиона» (жен) в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.33

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Вольфсбург» (жен) в последних матчах не преуспевал в плане реализации
  • «Ткачихи» победили в 10 своих последних поединках
  • «Лион» (жен) уже 9 лет не проигрывает «волчицам»
  • У «ткачих» прекрасный подбор атакующих исполнительниц
  • В ноябрьском очном поединке сильнее оказались француженки (3:1)