«Аль-Наср» разнесет туркменов. Даже без Роналду.

прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 2.60

11 февраля в 1/8 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Аркадаг» и «Аль-Наср». Начало игры — в 16:45 мск.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» сумел пробиться в плей-офф Кубка АФК. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Аркадаг» набрал 7 очков в 6 поединках. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аркадаг» сумел одолеть ферганский «Нефтчи» (2:1).

До того команда была бита махачкалинским «Динамо» (0:1). А вот поединок с «Аль-Халидией» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аркадаг» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аркадаг» довольно-таки преуспевает в плане результатов. Команде по силам пройти достаточно далеко в Кубке АФК.

Причем «Аркадаг» намерен дать бой «Аль-Насру». Вот только пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Туркмены вполне способны оказать достойное сопротивление аравийцам.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» проводит довольно продуктивный сезон. Команда уверенно выиграла свою группу в Кубке АФК.

Причем «Аль-Наср» набрал максимум очков в 6 турах. При этом команда в среднем забивает фактически 4 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» переиграл «Аль-Иттихад» (2:0).

До того команда сумела одолеть «Аль-Рияд» (1:0). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Аль-Холудом» (3:0).

При этом «Аль-Наср» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 9 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: Криштиану Роналду — личные причины.

Состояние команды: «Аль-Наср» в последних поединках смотрелся весьма выгодно. Команда победила в 6 матчах кряду.

При этом «Аль-Наср» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит выгодно.

Вот только аравийцам придется обойтись без Криштиану Роналду. Зато в обойме другая звезда Садио Мане.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена побороться за победу в турнире.

Статистика для ставок

«Аркадаг» в среднем забивает гол за матч

«Аль-Наср» отличился 22 забитыми мячами в 6 матчах группового этапа

Аравийцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.10.

Прогноз: «Аль-Наср» в разы сильнее соперника, так что наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и оппонент забивает с некоторой натугой.

2.60 Фора «Аль-Насра» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Аркадаг» — «Аль-Наср» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.80 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Аркадаг» — «Аль-Наср» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.80