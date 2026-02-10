11 февраля в 1/8 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Аркадаг» и «Аль-Наср». Начало игры — в 16:45 мск.
«Аркадаг»
Турнирное положение: «Аркадаг» сумел пробиться в плей-офф Кубка АФК. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом «Аркадаг» набрал 7 очков в 6 поединках. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аркадаг» сумел одолеть ферганский «Нефтчи» (2:1).
До того команда была бита махачкалинским «Динамо» (0:1). А вот поединок с «Аль-Халидией» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аркадаг» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аркадаг» довольно-таки преуспевает в плане результатов. Команде по силам пройти достаточно далеко в Кубке АФК.
Причем «Аркадаг» намерен дать бой «Аль-Насру». Вот только пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Туркмены вполне способны оказать достойное сопротивление аравийцам.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» проводит довольно продуктивный сезон. Команда уверенно выиграла свою группу в Кубке АФК.
Причем «Аль-Наср» набрал максимум очков в 6 турах. При этом команда в среднем забивает фактически 4 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» переиграл «Аль-Иттихад» (2:0).
До того команда сумела одолеть «Аль-Рияд» (1:0). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Аль-Холудом» (3:0).
При этом «Аль-Наср» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 9 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: Криштиану Роналду — личные причины.
Состояние команды: «Аль-Наср» в последних поединках смотрелся весьма выгодно. Команда победила в 6 матчах кряду.
При этом «Аль-Наср» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит выгодно.
Вот только аравийцам придется обойтись без Криштиану Роналду. Зато в обойме другая звезда Садио Мане.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена побороться за победу в турнире.
Статистика для ставок
- «Аркадаг» в среднем забивает гол за матч
- «Аль-Наср» отличился 22 забитыми мячами в 6 матчах группового этапа
- Аравийцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.10.
Прогноз: «Аль-Наср» в разы сильнее соперника, так что наверняка будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные гости способны еще поднатореть в плане реализации, да и оппонент забивает с некоторой натугой.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.80