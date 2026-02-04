Три очка для «Гранады»?

прогноз на матч Сегунды, ставка за 3.60

6 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Гранада». Начало игры — в 22:30 мск.

«Леганес»

Турнирное положение: «Пепинерос» проводят откровенно слабый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Леганес» лишь на 4 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» уступили «Бургосу» (1:2).

До того команда сумела переиграть «Реал Сосьедад» (Б) (2:0). А вот поединок с «Кастельоном» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Леганес» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пепинерос» крайне нестабильны. При этом потенциально команда обязана бороться за стыки.

Причем «Леганес» традиционно сложно противостоит «Гранаде». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне стыков. «Пепинерос» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Гранада»

Турнирное положение: «Насриды» не блещут успешностью результатов. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Гранада» на 4 очка опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Насриды» одолели «Расинг» (1:0).

До того команда переиграла «Кадис» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Эйбаром» (0:0).

При этом «Гранада» в 5 своих последних поединках победила 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Насриды» несколько прибавили в последних матчах. Команда победила дважды кряду.

При этом «Гранада» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не лучшим образом.

Команда всеми силами пытается подтянуться к первой шестерке. В нынешней же диспозиции «насриды» намерены зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем гол за матч

«Гранада» победила 2 раза подряд

«Насриды» не уступили в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Насриды» мотивированы оторваться от зоны вылета, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же «Гранада» в последних матчах несколько прибавила в плане реализации.

3.60 П2



Ставка: Победа «Гранады» за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.35 ТБ 2.5



Ставка: ТБ 2.5 за 2.35