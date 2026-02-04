6 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Гранада». Начало игры — в 22:30 мск.
«Леганес»
Турнирное положение: «Пепинерос» проводят откровенно слабый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Леганес» лишь на 4 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» уступили «Бургосу» (1:2).
До того команда сумела переиграть «Реал Сосьедад» (Б) (2:0). А вот поединок с «Кастельоном» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Леганес» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пепинерос» крайне нестабильны. При этом потенциально команда обязана бороться за стыки.
Причем «Леганес» традиционно сложно противостоит «Гранаде». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне стыков. «Пепинерос» уж точно будут максимально активны в атаке.
«Гранада»
Турнирное положение: «Насриды» не блещут успешностью результатов. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Гранада» на 4 очка опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Насриды» одолели «Расинг» (1:0).
До того команда переиграла «Кадис» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Эйбаром» (0:0).
При этом «Гранада» в 5 своих последних поединках победила 2 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Насриды» несколько прибавили в последних матчах. Команда победила дважды кряду.
При этом «Гранада» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не лучшим образом.
Команда всеми силами пытается подтянуться к первой шестерке. В нынешней же диспозиции «насриды» намерены зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается отыскать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды забивают в среднем гол за матч
- «Гранада» победила 2 раза подряд
- «Насриды» не уступили в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
Прогноз: «Насриды» мотивированы оторваться от зоны вылета, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, к тому же «Гранада» в последних матчах несколько прибавила в плане реализации.
Ставка: Победа «Гранады» за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35