Выбьет ли «Валенсия» «Атлетик» из еще одного турнира?

прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 1.93

4 февраля в четвертьфинале Кубка Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Атлетик». Начало встречи — 23:00 мск.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия», как и соперник, прошла четыре стадии Кубка Испании, в которых обыграла «Картахену» (2:1), «Марасену» (5:0), «Спортинг» Хихон (2:0) и «Бургос» (2:0).

Команда по итогам 22-х туров элитного дивизиона страны занимает безопасную 15-ю строчку с отрывом в два очка от зоны понижения в классе (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Ла Лиги левантийцы на чужой арене потерпели поражение от «Бетиса» (1:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одолел «Эспаньол» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Агирресабала, Коррея и Диакаби, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» выиграла три раза при одном поражении.

Это говорит о неплохих шансах хозяев выйти в полуфинал, особенно если учесть неудачные выступления соперника в последнее время, а также фактор своего поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Кубке Испании текущего сезона.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» прошел только две стадии Кубка Испании текущего сезона, в которых разобрался с «Оуренсе» (1:0) и «Культураль Леонесу» (4:3).

Команда после 22-х поединков Ла Лиги занимает 11-ю строчку с отрывом в четыре очка от зоны вылета (18-20-е места), а также с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства коллектив в дерби сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1).

Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов баски на своем поле потерпели поражение от «Спортинга» Лиссабон (2:3) и вылетели из турнира.

Не сыграют: травмированы — Альварес, Сансес, Эгилус, Ляпорт, Прадос, Саннади и Вивиан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть более успешные выступления соперника в последних матчах, а также фактор своего поля.

Горка Гурусета — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Валенсия» выиграла

в шести из семи последних матчей «Атлетика» забивали больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Атлетика» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.00, победа «Атлетика» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в четырех последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

1.93 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Валенсия» — «Атлетик» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: обе команды забьют за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Атлетика».

2.35 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Валенсия» — «Атлетик» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35