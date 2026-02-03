4 февраля в четвертьфинале Кубка Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Атлетик». Начало встречи — 23:00 мск.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия», как и соперник, прошла четыре стадии Кубка Испании, в которых обыграла «Картахену» (2:1), «Марасену» (5:0), «Спортинг» Хихон (2:0) и «Бургос» (2:0).
Команда по итогам 22-х туров элитного дивизиона страны занимает безопасную 15-ю строчку с отрывом в два очка от зоны понижения в классе (18-20-е места).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Ла Лиги левантийцы на чужой арене потерпели поражение от «Бетиса» (1:2).
Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одолел «Эспаньол» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Агирресабала, Коррея и Диакаби, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» выиграла три раза при одном поражении.
Это говорит о неплохих шансах хозяев выйти в полуфинал, особенно если учесть неудачные выступления соперника в последнее время, а также фактор своего поля.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Кубке Испании текущего сезона.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» прошел только две стадии Кубка Испании текущего сезона, в которых разобрался с «Оуренсе» (1:0) и «Культураль Леонесу» (4:3).
Команда после 22-х поединков Ла Лиги занимает 11-ю строчку с отрывом в четыре очка от зоны вылета (18-20-е места), а также с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства коллектив в дерби сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1).
Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов баски на своем поле потерпели поражение от «Спортинга» Лиссабон (2:3) и вылетели из турнира.
Не сыграют: травмированы — Альварес, Сансес, Эгилус, Ляпорт, Прадос, Саннади и Вивиан, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть более успешные выступления соперника в последних матчах, а также фактор своего поля.
Горка Гурусета — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Валенсия» выиграла
- в шести из семи последних матчей «Атлетика» забивали больше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Атлетика» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.00, победа «Атлетика» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.
Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
Между тем, в четырех последних домашних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Атлетика».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35