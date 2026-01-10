11 января в 16-м туре чемпионата Германии сыграют «Боруссия» Менхенгладбах и «Аугсбург». Начало встречи — в 17:30 мск.
«Боруссия» Менхенгладбах
Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах после 15-ти туров немецкого первенства набрала 16 очков и борется за выживание в элите.
Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в пять баллов от зоны вылета (17-18-я строчки), в четыре пункта от зоны плей-офф за сохранение прописки (16-е место) и в два — от соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, гладбахцы на выездной арене потерпел разгромное поражение от «Ганновера» (0:3).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:2 проиграл «Боруссией» Дортмунд.
Не сыграют: травмированы — Хак, Кляйндинст и Нгуму, болезнь — Тьягу Кардозу, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были официальными и одним — товарищеским, «Боруссия» Менхенгладбах проиграла.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Харис Табакович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с семью голами.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбург» после 15-ти туров немецкого первенства набрал 14 очков и борется за сохранение прописки в элите.
Команда занимает 15-ю позицию с отрывом в два балла от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место), а также в три пункта от зоны вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура чемпионата Германии баварцы на своем поле сыграли вничью с «Вердером» (0:0).
Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Айнтрахта» — 0:1.
Не сыграют: травмированы — Гауэлеу и Матсима, дисквалифицирован — Яннулис.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аугсбург» проиграл шесть раз при двух победах и одной ничьей.
Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Фабиан Ридер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Боруссия» М не выиграла
- в трех последних матчах «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов
- в шести из девяти последних матчей «Аугсбург» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.70, победа «Аугсбурга» — в 4.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева не выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в трех из пяти последних матчей гости не проиграли.
Ставка: «Аугсбург» не проиграет за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей хозяева не выиграли, и при этом было забито меньше 3,5 голов.
Ставка: «Аугсбург» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.60