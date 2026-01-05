Выпадет ли «Ювентус» из топ-4 Серии А?

прогноз на матч Серии А, ставка за 1.90

6 января в 19-м туре Серии А сыграют «Сассуоло» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» после 17-ти поединков текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 23 очка и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю строчку с отставанием в семь пунктов от зоны еврокубков (топ-6), а также в 10 баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Пармой» (1:1).

Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив также набрал лишь один балл, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 1:1 сыграл вничью с «Болоньей».

Не сыграют: травмированы — Берарди, Болока, Пас, Пьераньоло и Романья, уехал на Кубок Африки — Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Сассуоло» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.

Такие выступления вроде бы сулят хозяевам неплохие шансы на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Доменико Берарди и Андреа Пинамонти — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Серии А с четырьмя голами.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» после 18-ти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 33 очка в таблице и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда занимает четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов (топ-4), лишь по дополнительным показателям опережая своего конкурента «Рому», а также на шесть баллов отставая от лидера «Интера».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на своем поле неожиданно потерял очки в игре с «Лечче» (1:1), сыграв вничью.

Перед этим в 17-м туре итальянской Серии А коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах переиграл «Пизу» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Милик, Ругани и Влахович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» выиграл четырежды при одной ничьей.

Это говорит о хороших шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Кенан Йылдыз — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Сассуоло» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Ювентуса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.85, выигрыш «Сассуоло» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних выездных матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних домашних матчей «Сассуоло».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35