прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.30

1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Портсмут». Начало игры — в 18:00 мск.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Зарянки» сражаются за стыки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Бристоль Сити» на 2 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зарянки» уступили «Миллуоллу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Вест Бромвичу» (2:1). Да и поединок с «Мидлсбро» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зарянки» нынче крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Бристоль Сити» традиционно успешно противостоит «Портсмуту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зарянки» намерены подтянуться к заветной топ-6.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпи» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 21 месте турнирной таблицы.

Причем «Портсмут» на 3 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Портсмут» переиграл «Чарльтон» (2:1).

До того команда не смогла переиграть КПР (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Дерби» (1:1).

При этом «Портсмут» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Помпи» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Портсмут» в 2 последних очных встречах уступил «Бристоль Сити». А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять хотя бы балл.

Команда в 4 своих последних матчах неизменно пропускала по голу. Да и оборона соперника нередко совершает результативные сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Помпи» способны отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Бристоль Сити» одолел «помпи» в 2 последних очных поединках

«Портсмут» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.83.

Прогноз: «Бристоль Сити» явно способен прибавить, и наверняка сразу будет максимально активен в атаке.

Номинальные хозяева еще намерены побороться за попадание в стыки, да и оборона «Портсмута» частенько совершает сбои.

Ставка: Победа «Бристоль Сити» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10