1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Портсмут». Начало игры — в 18:00 мск.
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: «Зарянки» сражаются за стыки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Бристоль Сити» на 2 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зарянки» уступили «Миллуоллу» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Вест Бромвичу» (2:1). Да и поединок с «Мидлсбро» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Зарянки» нынче крайне нестабильны. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Бристоль Сити» традиционно успешно противостоит «Портсмуту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Зарянки» намерены подтянуться к заветной топ-6.
«Портсмут»
Турнирное положение: «Помпи» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 21 месте турнирной таблицы.
Причем «Портсмут» на 3 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Портсмут» переиграл «Чарльтон» (2:1).
До того команда не смогла переиграть КПР (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Дерби» (1:1).
При этом «Портсмут» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Помпи» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
При этом «Портсмут» в 2 последних очных встречах уступил «Бристоль Сити». А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять хотя бы балл.
Команда в 4 своих последних матчах неизменно пропускала по голу. Да и оборона соперника нередко совершает результативные сбои.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Помпи» способны отыскать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Бристоль Сити» одолел «помпи» в 2 последних очных поединках
- «Портсмут» не проигрывает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 1.83.
Прогноз: «Бристоль Сити» явно способен прибавить, и наверняка сразу будет максимально активен в атаке.
Номинальные хозяева еще намерены побороться за попадание в стыки, да и оборона «Портсмута» частенько совершает сбои.
Ставка: Победа «Бристоль Сити» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10