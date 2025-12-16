17 декабря в 6-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Париж» (жен) и «Барселона» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.
«Париж» (жен)
Турнирное положение: Парижане выглядят скромненько. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.
При этом «Париж» (жен) набрал 8 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане не смогли одолеть «Страсбург» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Волеренге» (1:0). Да и поединок с «Гавром» завершился успехом (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Париж» (жен) забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Парижане нынче пребывают на подъеме. Команда не пропускала в 3 своих последних матчах.
Причем «Париж» (жен) в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и тягаться с «Барсой» команде будет крайне непросто.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Парижане мотивированы пробиться в зону плей-офф.
«Барселона» (жен)
Турнирное положение: Каталонки в Женской Лиге чемпионов выглядят солидно. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Барселона» (жен) в 5 матчах турнира набрала 12 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 18 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонцы разгромили «Бадалону» (5:1).
До того команда уверенно одолела «Бенфику» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Коста-Адехе Тенерифе» (2:0).
При этом «Барселона» (жен) в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонки в последних поединках смотрелись симпатично. Команда победила 4 раза кряду.
При этом «Барселона» (жен) в 2 последних матчах забила 8 голов. А вот в Женской Лиге чемпионов команда пропустила 3 мяча.
Каталонки явно настроены побороться за победу в турнире. Да и Алексия Путельяс настреляла уже 4 мяча на турнире.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Каталонки весьма преуспевают в плане реализации.
Статистика для ставок
- Каталонцы победили 4 раза подряд
- Парижане не пропускают уже 3 матча кряду
- Каталонки в Женской Лиге чемпионов пропускают в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 31.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.25 и 3.60.
Прогноз: Каталонки явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости мощно выглядят в плане реализации, да и парижане явно не лыком шиты.
Ставка: Обе забьют за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше четырех мячей.
Ставка: ТМ 3.5 за 2.28