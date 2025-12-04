прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.20

4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Сант-Андреу» и «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск.

«Сант-Андреу»

Турнирное положение: «Сант-Андреу» нынче выглядит скромно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы четвертого дивизиона.

При этом «Сант-Андреу» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Жироной» (Б) завершилась коллизией (1:2).

До того команда не смогла переиграть «Олот» (1:1). Да и поединок с «Террассой» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сант-Андреу» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сант-Андреу» нынче не блистает стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Сант-Андреу» нынче угодил в некоторое пике. Команда не может победить уже 3 матча кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена оказать достойное сопротивление полпреду Ла Лиги.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» в текущем сезоне выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 8 очков отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сельта» уступил «Эспаньолу» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Лудогорца» (2:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Алавесу» (1:0).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» в последних поединках смотрелись не лучшим образом. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Сельта» явно предстанет не в оптимальном кадровом сочетании. Тем не менее, столь скромного оппонента она обыгрывать просто обязана.

Плюс команда до последней коллизии не проигрывала 2 месяца. Да и полпреда низшего дивизиона она обязана обыгрывать при любой диспозиции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кельты» намерены как можно дальше пройти в Кубке страны.

Статистика для ставок

«Сельта» в среднем забивает чаще гола за матч

«Кельты» уступили в 2 своих последних поединках

«Сант-Андреу» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 46.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.05 и 7.34.

Прогноз: «Кельты» на голову сильнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости явно поднатореют в плане реализации, да и «Сант-Андреу» способен найти свой шанс в контригре.

2.20 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Сант-Андреу» — «Сельта» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше шести мячей.

2.71 ТБ 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч «Сант-Андреу» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: ТБ 6.5 за 2.71