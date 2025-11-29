прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск.

«Дженоа»

Турнирное положение: Генуэзцы сражаются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Генуэзцы не уступили «Кальяри» (3:3).

До того команда не смогла одолеть «Фиорентину» (2:2). Зато поединок с «Сассуоло» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Дженоа» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Генуэзцы нынче выглядят достаточно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Дженоа» традиционно сложно противостоит «Вероне». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Генуэзцы намерены любой ценой выбраться из опасной зоны.

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» в текущем сезоне выглядят ужасающе. Команда ныне пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Верона» набрала всего лишь 6 очков. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Верона» уступила «Парме» (1:2).

До того команда не смогла переиграть «Лечче» (0:0). А вот чуть ранее она уступила «Интеру» (1:2).

При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мастифы» в последних поединках смотрелись бледновато. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Верона» имеет потенциал прибавить во всех компонентах. Тем не менее, главной задачей является сохранение прописки в элите.

Команда не побеждает уже долгих четыре месяца. Да и в кадровом плане «мастифы» выглядят достаточно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Мастифы» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Верона» не побеждает 4 месяца

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Дженоа» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.60 и 1.45.

Прогноз: Генуэзцы явно способны прибавить, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «мастифы» давно забыли вкус побед.

Ставка: Победа «Дженоа» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60