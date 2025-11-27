прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

«Дрита» из Косово сыграет против македонской «Шкендии» в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Дрита»

Турнирная таблица: «Дрита» занимает 13 место в основном этапе Лиге конференций, набрав 5 очков.

Последние матчи: «Дрита» в матче 1-го тура смогла уйти от поражения в матче против «Куопио» (1:1), забив за 10 минут до финального свистка. Во втором туре Лиги конференций косовары также сыграли вничью, обменявшись голами с кипрской «Омонией» (1:1). В рамках третьего тура Лиги конференций «Дрита» с минимальным счетом переиграла ирландский «Шелбурн» (1:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Дрита» выдает победную серию из трех матчей, включая игры внутреннего первенства. Участник Лиги конференций обыграл «Приштине» (2:0) и «Лапи» (1:0).

«Шкендия»

Турнирная таблица: «Шкендия» в основном этапе Лиги конференций занимает 21 место, набрав 4 очка.

Последние матчи: «Шкендия» потерпела фиаско в матче против испанского «Райо Вальекано» (0:2), в рамках 1-го тура Лиги конференций. Затем команда из Северной Македонии с минимальным счетом выиграла у «Шелбурна» из Ирландии (1:0). В третьем туре еврокубка македонцы обменялись голами с «Ягеллонией» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Шкендия» одержала три победы, сыграла одну встречу вничью и в одном поединке потерпела поражение.

Статистика для ставок

В 2024-м «Шкендия» переиграла «Дриту» в товарищеском матче 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дрита» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа «Шкендии» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Дрита» и «Шкендия» в среднем за матч забивают по одному мячу. Можем предположить, что косовары и македонцы смогут обменяться голами в матче 4-го тура Лиги конференций.

1.80 Обе забьют

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Дрита» — «Шкендия» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Не исключаем того, что соперники смогу сыграть в верховой футбол.

2.05 ТБ 2.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Дрита» — «Шкендия» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.