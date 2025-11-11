прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.00

11 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид (жен) и «Париж» (жен). Начало игры — в 23:00 мск.

«Реал» Мадрид (жен)

Турнирное положение: «Сливочные» стартовали вполне продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Реал» Мадрид (жен) в двух стартовых турах набрал 6 очков. А вот забивает команда в среднем 4 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» переиграли «Эспаньол» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Леванте» (4:0). А вот поединок с ПСЖ завершился натужной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Реал» Мадрид (жен) забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят весьма солидно. Команда победила в 6 своих последних матчах.

Причем «Реал» Мадрид (жен) традиционно неудачно противостоит парижанкам. В двух очных поединках команда уступила соперницам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сливочные» намерены закрепиться в группе лидеров.

«Париж» (жен)

Турнирное положение: Парижанки в Лиге чемпионов выглядят не столь выгодно. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Париж» (жен) в 2 стартовых матчах разжилась одним зачетным баллом. При этом команда сумела отличиться лишь 2 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Париж» переиграл «Ланс» (2:1).

До того команда была бита мощным «Лионом» (0:1). А вот чуть ранее она учинила разгром крепкому «Марселю» (6:1).

При этом «Париж» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижанки нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

При этом «Париж» (жен) вполне способен прибавить в плане реализации. Плюс оборону соперниц трудно назвать идеальной.

Парижанки в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают 3 гола за матч. Да и вообще, оборона команды выглядит не лучшим образом.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Парижанки вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Сливочные» победили в 6 последних поединках

Парижанки одолели «Реал» в обоих очных поединках

Парижанки в Женской Лиге чемпионов забили 2 мяча в 2 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: «Реал» Мадрид (жен) нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева шикарно выглядят в плане реализации, однако и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.28