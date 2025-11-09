9 ноября в 11-м Английской Премьер-лиги сыграют «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Начало встречи — 17:00 мск.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Орлы» занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.
В активе «Кристал Пэлас» четыре победы, четыре матча вничью и два поражения при 14-ти забитых и девяти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке команда обыграла «АЗ» со счетом 3:1. Коллективы сыграли в матче Лиги конференций.
До этого «Кристал Пэлас» одержал победу над «Брентфордом» (2:0) в чемпионате и разгромил «Ливерпуль» в Кубке лиги со счетом 3:0.
Команда на дистанции пяти последних матчах не знает, что такое ничья: три победы и два поражения при восьми забитых и трех пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированы четверо футболистов. Отметим отсутствие полузащитника Эдди Нкетиа.
Состояние команды: во многом, неожиданная победа «Кристал Пэлас» на «Ливерпулем» в матче Кубка лиги запустила победную серию команды. Три последних поединка клуб выиграл с общим счетом 8:1.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» на данный момент идут на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
В активе «Брайтона» четыре победы, три матча вничью и три поражения при 17-ти пропущенных и 15-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче команда уверенно разобралась с «Лидсом», забрав победу со счетом 3:0.
До этого «Брайтон» проиграл «Арсеналу» в матче Кубка лиги со счетом 0:2 и был повержен «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, проиграв со счетом 2:4.
В пяти последних матчах «чайки» записали на свой счет две победы, один матч вничью и два поражения при восьми забитых и восьми пропущенных мячах.
Не сыграют: травмировано четверо: Адам Вебстер, Солли Марч, Джек Хиншелвуд и Браян Груда.
Состояние команды: «Брайтон» «шатает» в последних матчах. Команда миксует победы и поражения от матча к матчу. Отметим, что клуб пропустил в пяти из последних шести поединках. Сможет ли «Брайтон» залатать дыры?
Статистика для ставок
- Обе команды с проблемами в составе: травмировано по четыре футболиста
- Обе команды выиграли свой последний матч
- «Брайтон» пропустил восемь мячей в пяти крайних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Брайтона» дают 2,02, а на «Кристал Пэлас» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.
Прогноз: Нас ожидает равный матч. Не странно подумать о возможной ничье в этой встрече.
Ставка: Ничья в матче за 3.50.
Прогноз: Осмелимся поставить на победу хозяев в матче. «Кристал Пэлас» на подъеме и не имеет проблем с игрой в обороне, в отличие от оппонента.
Ставка: Победа «Кристал Пэлас» в матче за 3.70.