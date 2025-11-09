Кто опаснее: «орлы» или «чайки»?

ставка за 3.50, прогноз на матч АПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в 11-м Английской Премьер-лиги сыграют «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Начало встречи — 17:00 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.

В активе «Кристал Пэлас» четыре победы, четыре матча вничью и два поражения при 14-ти забитых и девяти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда обыграла «АЗ» со счетом 3:1. Коллективы сыграли в матче Лиги конференций.

До этого «Кристал Пэлас» одержал победу над «Брентфордом» (2:0) в чемпионате и разгромил «Ливерпуль» в Кубке лиги со счетом 3:0.

Команда на дистанции пяти последних матчах не знает, что такое ничья: три победы и два поражения при восьми забитых и трех пропущенных мячах.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы четверо футболистов. Отметим отсутствие полузащитника Эдди Нкетиа.

Состояние команды: во многом, неожиданная победа «Кристал Пэлас» на «Ливерпулем» в матче Кубка лиги запустила победную серию команды. Три последних поединка клуб выиграл с общим счетом 8:1.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» на данный момент идут на десятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

В активе «Брайтона» четыре победы, три матча вничью и три поражения при 17-ти пропущенных и 15-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче команда уверенно разобралась с «Лидсом», забрав победу со счетом 3:0.

До этого «Брайтон» проиграл «Арсеналу» в матче Кубка лиги со счетом 0:2 и был повержен «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, проиграв со счетом 2:4.

В пяти последних матчах «чайки» записали на свой счет две победы, один матч вничью и два поражения при восьми забитых и восьми пропущенных мячах.

Не сыграют: травмировано четверо: Адам Вебстер, Солли Марч, Джек Хиншелвуд и Браян Груда.

Состояние команды: «Брайтон» «шатает» в последних матчах. Команда миксует победы и поражения от матча к матчу. Отметим, что клуб пропустил в пяти из последних шести поединках. Сможет ли «Брайтон» залатать дыры?

Статистика для ставок

Обе команды с проблемами в составе: травмировано по четыре футболиста

Обе команды выиграли свой последний матч

«Брайтон» пропустил восемь мячей в пяти крайних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Брайтона» дают 2,02, а на «Кристал Пэлас» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: Нас ожидает равный матч. Не странно подумать о возможной ничье в этой встрече.

3.50 Ничья в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон» принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья в матче за 3.50.

Прогноз: Осмелимся поставить на победу хозяев в матче. «Кристал Пэлас» на подъеме и не имеет проблем с игрой в обороне, в отличие от оппонента.

3.70 Победа «Кристал Пэлас» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 2700₽, общая выплата — 3700₽

Ставка: Победа «Кристал Пэлас» в матче за 3.70.