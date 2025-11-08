прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.02

8 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» занимает 5-е месте в Бундеслиге после 9 туров, набрав 17 очков при 18 забитых мячах и 14 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «Бенфику» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов.

До того команда проиграла «Баварии» (0:3) в Бундеслиге и обыграла «Падерборн» (4:2) в Кубке Германии.

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Байер» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированы — Фернандес, Васкес, Паласьос, Таре, Телла

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Байер» неудачно стартовал в Бундеслиге, после чего был уволен Эрик тен Хаг и на его место пришел Каспер Юлманн.

При датчанине «фармацевты» не проигрывали в 10 из 12 сыгранных встречах во всех турнирах.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» стартовал плохо, занимая последнее 18-е место в Бундеслиге после 9 туров, набрав 5 очков при 8 забитых мячах и 17 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью с «Айнтрахтом» в Бундеслиге — 1:1.

До того команда проиграла «Гамбургу» (0:1) в Кубке Германии и «Хоффенхайму» (1:3) в Бундеслиге.

В 5 своих последних матчах команда ни разу не победила. В этих поединках «Хайденхайм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота только 8.

Не сыграют: травмированы — Феллер, Пакарада, Контех.

Состояние команды: «Хайденхайм» после выхода в еврокубки два сезона назад резко сдала. Если в прошлом сезоне команда в итоге смогла зацепиться за место в первой Бундеслиге, то сейчас дела у команды обстоят хуже.

Если годом ранее команда из-за выступления в еврокубках могла терять очки, то сейчас некогда одна из примечательных команд Германии как никогда близка к вылету.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» не выигрывал в пяти последних матчах

«Байер» ни разу не пропускал в двух последних домашних матчах Бундеслиги

Последний матч между командами в Хайденхайме завершился победой «Байера» — 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.51 и 2.41.

Прогноз: «Байер» выглядит абсолютным фаворитом встречи, разница в классе между командами крайне очевидна.

2.02 Победа «Байера» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Байер» — «Хайденхайм» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа «Байера» с форой -1,5 за 2.02.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Байер» одержит сухую победу

2.55 Сухая победа «Байера» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Байер» — «Хайденхайм» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Сухая победа «Байера» за 2.55