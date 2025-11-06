прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.10

«Линкольн» из Гибралтара сыграет хорватской «Риеки» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Линкольн»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Линкольн» занимает 22 место, набрав 3 очка после двух тура.

Последние матчи: «Линкольн» в выездной встрече первого тура Лиги конференций потерпел поражение от боснийского «Зриньски» (0:5), но затем одержал неожиданную победу в матче против польского «Леха» (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в составе нет.

Состояние команды: «Линкольн» выдает победную серию из четырех матчей, включая поединки чемпионата Гибралтара против «Монс Кальпе» (3:0), «Манчестер 62» (3:2) и «Колледж 1975» (3:0).

«Риека»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Риека» занимает 19 место, набрав 3 балла. Хорваты в двух матчах еврокубка одержали одну победу и потерпели одно поражение.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Риека» на выезде уступила армянскому коллективу «Ноа» (0:1), затем хорваты с минимальным счетом переиграли пражскую «Спарту» (1:0). Единственный и победный гол на 75-й минуте забил Абу Аджей.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в составе нет.

Состояние команды: «Риека» в пяти матчах смогла одержать три победы, в одной встрече клуб сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

Статистика для ставок

«Риека» занимает 19 место в основном этапе Лиги конференций

Победная серия «Линкольна» состоит из 4 матчей

«Риека» и «Линкольн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа «Линкольна» — в 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: В среднем за матч «Риека» забивает по 1 мячу, линия атаки у команды выглядит скудно, а это значит, что можно ожидать от команды из Гибралтара результативного футбола.

Ставка: Фора «Линкольна» (-1) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.