прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.02

«Марсель» встретится с «Анже» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 29 октября и начнется в 23:05 по мск.

«Марсель»

Турнирное положение: Команда неплохо стартовала в нынешнем сезоне. После 9-и туров «Марсель» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 18-ю очками в активе.

В чемпионате Франции на вершине плотность невероятно высока. На 1-ю строчку в таблице претендуют сразу 6 команд. «Марсель» отстает от лидества всего на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Лансу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 53-й минуте. Матчем ранее «Марсель» проиграл «Спортингу» (1:2) в Лиге чемпионов.

В последних 5-и встречах в рамках Лиги 1 команда 4 раза победила и лишь однажды проиграла. За этот отрезок «Марсель» сумел забить 13 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Гуири, Кондогбиа и Медина (у всех — травмы).

Состояние команды: «Марсель» вполне способен составить конкуренцию ПСЖ в борьбе за 1-ю строчку. Для этого команде необходимо практически не терять очков.

К слову, на своем поле «Марсель» выступает пока что безупречно, набрав максимальные 12 очков дома. По этому показателю команда делит лидерство с «Монако», «Лансом» и «Лионом».

«Анже»

Турнирное положение: После 9-и туров в Лиге 1 команда находятся совсем рядом с зоной вылета. «Анже» занимает 15-е место в таблице с 9-ю очками в активе, опережая 16-ю строчку на 1 балл.

Эта команда — одна из худших в лиге по результатам гостевых встреч. «Анже» сумел набрать только 1 балл из 12-и возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 16-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Лорьян» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее «Анже» поделил очки с «Монако» (1:1).

До этого команда уступила в 3-х встречах подряд. За этот отрезок «Анже» проиграл «Страсбургу» (0:5), «Бресту» (0:2) и «Лиону» (0:1).

Не сыграют: Аллевина и Бумла (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Анже» часто теряет очки на старте сезона. Кажется, что команда до конца чемпионата будет бороться за выживание в лиге, но и для этого нужно частенько набирать очки.

У «Анже» большие проблемы с результативностью на старте, забив всего 6 голов за 9 встреч. Команда делит с «Метцем» последнее место в лиге по этому показателю.

Статистика для ставок

«Марсель» проиграл 2 последних матча с одинаковым счетом 1:2

В последних 8-и встречах «Анже» выиграл только 1 раз

«Марсель» 4 раза обыгрывал «Анже» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марселя» — 1.22, победа «Анже» — 13.00, ничья — за 6.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Марсель» уверенно действует на своем поле в Лиге 1. Команде по силам забить много голов.

2.02 Индивидуальный тотал «Марселя» 2.5 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Марсель» — «Анже» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Марселя» 2.5 больше за 2.02.

Прогноз: У «Анже» проблемы с результативностью, команда не сможет взломать оборону соперника.

1.83 Хотя бы одна команда не забьет и «Марсель» победит. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Марсель» — «Анже» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Хотя бы одна команда не забьет и «Марсель» победит за 1.83.