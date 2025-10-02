прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.40

«Спарта» из Чехии сыграет против ирландского клуба «Шемрок Роверс» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.

«Спарта»

Турнирная таблица: Пражская «Спарта» лидирует в чемпионате Чехии. В 10 матчах пражане набрали 25 очков, одержав 8 побед, сыграв одну встречу вничью и в одном поединке потерпев поражение.

Последние матчи: В рамках 10-го тура чемпионата Чехии «Спарта» одержала уверенную победу над клубом «Баник Острава» (3:0).

Не сыграют: Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на двух травмированных игроков Лукаса Хараслина и Магнуса Андерсена.

Состояние команды: «Спарта» одержала третью победу подряд, выиграв также у клубов «Карловы Вары» (5:0) и «Виктория» (2:1).

«Шемрок Роверс»

Турнирная таблица: Ирландский клуб занимает первое место на внутренней арене, набрав 63 очка после 31 сыгранного матча.

Последние матчи: В чемпионате Ирландии «Шемрок Роверс» на своем поле переиграл «Богемианс» (2:1).

Не сыграют: Ли Грейс получил травму и не сможет помочь своей команде в игре против «Спарты».

Состояние команды: «Шемрок Роверс» выдает беспроигрышную серию, которая состоит из 10 матчей, ирландский коллектив одержал 7 побед и в 3 играх сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Спарта» — лидер чемпионата Чехии

«Шемрок Роверс» не проигрывает 10 матчей: 7 побед и 3 ничьи

В 2024-м «Спарта» дважды обыграла «Шемрок Роверс» (4:2 — дома, 2:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа «Шемрок Роверса» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Спарта» уже имеет положительный опыт встреч с ирландским коллективом. Так что не исключаем новой победы пражского клуба в игре с ирландцами. Как минимум 2 мяча чехи смогут забить в ворота ирландцев.

2.40 Фора «Спарты» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Спарта» — «Шемрок Роверс» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Фора «Спарты» (-2) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Также можно сыграть на индивидуальном тотале «Спарты» в предстоящей игре.

2.40 Индивидуальный тотал «Спарты» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Спарта» — «Шемрок Роверс» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Спарты» больше 2.5 с коэффициентом 2.40.