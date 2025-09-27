прогноз на АПЛ, ставка за 1.95

27 сентября в шестом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после пяти туров английской Премьер-лиги имеет четыре балла в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает безопасную 17-ю позицию с отрывом лишь в один пункт от зоны вылета (18-20-е места), а также с отставанием в три очка от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального чемпионата «Пчёлы» на чужом поле проиграли «Фулхэму» (1:3).

Перед этим коллектив сумел пробиться в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда теперь уже в домашних стенах в серии пенальти одержал победу над «Астон Виллой» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Густаво Нунеш и Магома, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» проиграл лишь дважды при двух ничьих и двух победах.

Это говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно если учесть непредсказуемую игру соперника, а также фактор своего поля.

Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после пяти туров английской Премьер-лиги набрал семь баллов и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию и на два очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» с результатом 2:1 дома одержали победу над «Челси».

Перед этим в четвертом туре английского первенства коллектив уже остался без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Дало и Мартинес, дисквалифицирован — Каземиро.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Манчестер Юнайтед» выиграл лишь дважды в основное время при четырех ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три балла, особенно если учесть их игровые проблемы, а также фактор чужого поля, где непросто приходится любому клубу.

Бруну Фернандеш — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Брентфорда» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из семи последних домашних матчей «Брентфорда» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Манчестер Юнайтед» не проиграл при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.80, выигрыш «Брентфорда» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.95 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних домашних матчей «Брентфорда».

2.55 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55.