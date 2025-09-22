прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.02

22 сентября в 19-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 16:00 мск.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» на 6 очков отстает от первой пятерки. А вот пропустила команда 25 мячей в 18 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Талант» переиграл «Алай» (2:0).

До того команда сумела одолеть «Азиягол» (4:3). А вот поединок с «Бишкек Сити» не принес зачетных баллов (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Талант» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Талант» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Причем «Талант» традиционно неудачно противостоит «Абдыш-Ате». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда максимально мотивирована дать бой одному из лидеров.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте.

Причем «Абдыш-Ата» имеет поровну очков с лидером, однако сыграла на 2 матча больше. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Абдыш-Ата» сумел одолеть «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:0).

До того команда нанесла поражение «Азияголу» (3:1). А вот чуть ранее она смогла переиграть «Бишкек Сити» (3:2).

При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Абдыш-Ата» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 18 мячей в 19 поединках чемпионата.

При этом «Абдыш-Ата» победила в 6 своих последних матчах. Да и терять очки для команды теперь непозволительная роскошь.

Команда уже почти 2 года не пропускает от «Таланта». Да и в нынешней диспозиции она обязана брать свое.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда выглядит на голову сильнее соперника.

«Абдыш-Ата» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Талант» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Абдыш-Ата» победила в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.56 и 2.19.

Прогноз: «Абдыш-Ата» бьется за чемпионство, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Талант» имеет проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Фора «Абдыш-Аты» -1.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.26