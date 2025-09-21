21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск.
«Париж»
Турнирное положение: Столичный клуб выдал средний старт. Команда находится на 11-м месте турнирной таблицы.
При этом «Париж» в 4 матчах набрал шесть очков. В них команда забила семь мячей и пропустила девять в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда выиграла. «Париж» обыграл «Брест» (2:1).
Ранее команда удержала победу в матче против «Меца» со счетом 3:2 и уступила «Марселю» со счетом 2:5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нельзя назвать старт турнира для «Парижа» неудачным. Команда уверено смотрится в матчах против равных команд и набирает свои очки.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» после четырех туров нового сезона расположился на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1.
Команда набрала девять очков при три победах и одном поражении. В этих матчах «Страсбург» забил пять мячей, пропустив три в свои ворота.
Последние матчи: последний матч «Страсбург» смог выиграть. Команда с минимальным счетом одолела «Гавр» (1:0).
До этого команда потерпела поражение от «Монако» со счетом 2:3 и выиграла поединок против «Нанта» (1:0). В первом туре чемпионата «Страсбург» также был сильнее «Меца» (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Страсбург» выделяется своей надежной игрой в обороне. Команда имеет лучший показатель в лиге по количеству пропущенных мячей. Однако клуб достаточно мало забивает. В среднем, 1,2 мяча за игру. Получиться в этом матче забить больше?
Статистика для ставок
- Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч
- Обе команды выиграли свои последние матчи
- «Страсбург» пропускает меньше одного мяча за игру в этом сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Париж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.03.
Прогноз: Ожидаем, что в этом матче много голов мы не увидим. Основной ставкой станет ТМ 2.5.
Ставка: ТМ 2.5 в матче за 2.03.
Прогноз: Предлагаем сыграть на ничье в этом матче. Это будет дополнительная ставка.
Ставка: Ничья в матче за 3.50.