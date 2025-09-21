Много голов не ждем

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.03

21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск.

«Париж»

Турнирное положение: Столичный клуб выдал средний старт. Команда находится на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» в 4 матчах набрал шесть очков. В них команда забила семь мячей и пропустила девять в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда выиграла. «Париж» обыграл «Брест» (2:1).

Ранее команда удержала победу в матче против «Меца» со счетом 3:2 и уступила «Марселю» со счетом 2:5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: нельзя назвать старт турнира для «Парижа» неудачным. Команда уверено смотрится в матчах против равных команд и набирает свои очки.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после четырех туров нового сезона расположился на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Команда набрала девять очков при три победах и одном поражении. В этих матчах «Страсбург» забил пять мячей, пропустив три в свои ворота.

Последние матчи: последний матч «Страсбург» смог выиграть. Команда с минимальным счетом одолела «Гавр» (1:0).

До этого команда потерпела поражение от «Монако» со счетом 2:3 и выиграла поединок против «Нанта» (1:0). В первом туре чемпионата «Страсбург» также был сильнее «Меца» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Страсбург» выделяется своей надежной игрой в обороне. Команда имеет лучший показатель в лиге по количеству пропущенных мячей. Однако клуб достаточно мало забивает. В среднем, 1,2 мяча за игру. Получиться в этом матче забить больше?

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч

Обе команды выиграли свои последние матчи

«Страсбург» пропускает меньше одного мяча за игру в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 2.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.03.

Прогноз: Ожидаем, что в этом матче много голов мы не увидим. Основной ставкой станет ТМ 2.5.

2.03 ТМ 2.5 в матче

Ставка: ТМ 2.5 в матче за 2.03.

Прогноз: Предлагаем сыграть на ничье в этом матче. Это будет дополнительная ставка.

3.50 Ничья в матче

Ставка: Ничья в матче за 3.50.