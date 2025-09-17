прогноз на Кубок России и ставка на матч за 2.30

«Крылья Советов» встретятся с «Краснодаром» в матче 4-го тура Кубка Росси квартета B. Поединок пройдет 17 сентября и начнется в 18:00 по мск.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарский клуб после трех туров лидирует в квартете В, набрав шесть очков при трех забитых и двух пропущенных мячах.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Крылья» заработали два очка против московского «Динамо» — 0:0. До этого клуб заработал один балл в матче против «Сочи» (1:1) и смог обыграть в первом туре «Краснодар» со счетом 2:1.

Состояние команды: «Крылья Советов» одержали всего одну победу в последних семи матчах и сыграли четыре раза вничью. В Кубке ничьи помогают команде лидировать. Получится на этот раз?

«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» идет на втором месте в группе B Кубка России, набрав шесть очков, забив девять мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в последней встрече Кубка «Краснодар» заработали три очка против «Сочи» — 4:2. До этого клуб разгромил московское «Динамо» (4:0) и проиграл в первом туре «Крыльям Советов» со счетом 1:2.

Состояние команды: «Краснодар» в последних восьми матчах идет без поражений, всего раз сыграв вничью. В этом матче у команды будет возможность продлить серию.

Статистика для ставок

«Краснодар» не проигрывает в 6 последних матчах

В последних 5 играх «Крылья Советов» пропускает в среднем 2.20 гола

«Краснодар» забивает в 11 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.72, победа «Крыльев» — 3.95, ничья — за 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.02 соответственно.

Прогноз: Ожидаем много забитых мячей в матче. Основная ставка от нас ТБ 3 в матче за 2.30.

2.30 ТБ 3 в матче

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.30.

Прогноз: В первой встрече выиграли «Крылья Советов». Не видим такой же сценарий в этой игре. Можно сыграть на ничье в основное время.

3.95 Ничья в матче

Ставка: Ничья в матче за 3.95.