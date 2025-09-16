Шеффилд Уэнсдей — Гримсби. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 16 сентября 2025 года

Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
«Шеффилд Уэнсдей»
Турнирное положение: «Совы» бьются за выживание в Чемпионшипе. Команда ныне находится на 23 месте турнирной таблицы.
При этом «Шеффилд Уэнсдей» на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Шеффилд Уэнсдей — Гримсби Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Совы» уступили «Бристоль Сити» (0:3).
До того команда была бита «Суонси» (0:2). А вот поединок с «Лидсом» завершился успехом в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Шеффилд Уэнсдей» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Совы» нынче находятся в ужасных кондициях. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.
Причем «Шеффилд Уэнсдей» традиционно удачно противостоит «Гримсби». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Совы» намерены исправиться за последние неудачи.
«Гримсби»
Турнирное положение: «Моряки» выступают в четвертом по рангу английском дивизионе. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Гримсби» на 3 зачётных балла отстаёт от лидера. Команда отличилась 14 забитыми мячами в 8 поединках чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не сумели одолеть «Кембридж Юнайтед» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Милтон Кинс» (3:2). А вот чуть ранее она уступила «Бредфорду» (1:2).
При этом «Гримсби» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.
При этом «Гримсби» уже 21 год не обыгрывает «сов». Да и в нынешней диспозиции команде придется несладко.
«Моряки» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке лиги. Да и тылы команды нынче выглядят не столь монолитно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Гримсби» не проигрывал в 2 своих последних матчах
- «Шеффилд Уэнсдей» уступил в 2 последних поединках
- «Совы» не забивали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Уэнсдей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.
Прогноз: «Совы» превосходят соперника в классе, и уж точно будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены прервать свой неудачный сериал, к тому же «моряки» не блещут стабильностью.
Ставка: Победа «Шеффилд Уэнсдей» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50