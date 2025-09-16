Шеффилд Уэнсдей — Гримсби. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 16 сентября 2025 года

16 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Гримсби». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Гримсби», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совы» бьются за выживание в Чемпионшипе. Команда ныне находится на 23 месте турнирной таблицы.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Совы» уступили «Бристоль Сити» (0:3).

До того команда была бита «Суонси» (0:2). А вот поединок с «Лидсом» завершился успехом в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Шеффилд Уэнсдей» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Совы» нынче находятся в ужасных кондициях. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» традиционно удачно противостоит «Гримсби». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Совы» намерены исправиться за последние неудачи.

«Гримсби»

Турнирное положение: «Моряки» выступают в четвертом по рангу английском дивизионе. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Гримсби» на 3 зачётных балла отстаёт от лидера. Команда отличилась 14 забитыми мячами в 8 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не сумели одолеть «Кембридж Юнайтед» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Милтон Кинс» (3:2). А вот чуть ранее она уступила «Бредфорду» (1:2).

При этом «Гримсби» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моряки» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывала в 2 своих последних поединках.

При этом «Гримсби» уже 21 год не обыгрывает «сов». Да и в нынешней диспозиции команде придется несладко.

«Моряки» явно постараются пройти как можно дальше в Кубке лиги. Да и тылы команды нынче выглядят не столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Гримсби» не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Шеффилд Уэнсдей» уступил в 2 последних поединках

«Совы» не забивали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Уэнсдей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.

Прогноз: «Совы» превосходят соперника в классе, и уж точно будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены прервать свой неудачный сериал, к тому же «моряки» не блещут стабильностью.

Ставка: Победа «Шеффилд Уэнсдей» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50