    Ямайцы начнут без прелюдий

    Ямайка — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Ямайки
    Прогноз и ставки на Ямайка — Тринидад и Тобаго
    Этан Пиннок
    10 сентября во 2-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Ямайка и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ямайка

    Турнирное положение: Ямайцы бьются за прямой выход на чемпионат мира. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 1 позиции.

    При этом Ямайка имеет довольно качественный подбор игроков. Плюс команда стартовала в квалификации с уверенной виктории.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ямайцы разгромили Бермудские острова (4:0).

    При этом чуть ранее Ямайка уступила Панаме (1:4). А вот поединок с Гваделупой принес непростую победу (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка добыла 3 виктории. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Ямайцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

    При всем при этом Ямайка традиционно успешно противостоит тринидадцам. В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ямайцы явно постараются закрепиться на вершине таблицы.

    Тринидад и Тобаго

    Турнирное положение: Тринидадцы сражаются за второе место. Команда ныне пребывает как раз на 2 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

    Причем Тринидад и Тобаго не может победить 5 матчей кряду. А вот три последних поединка завершились вничью.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тринидадцы не смогли одолеть Кюрасао (0:0).

    До того команда подписала мировую с Саудовской Аравией (0:0). А еще чуть ранее она не сумела одолеть Гаити (1:1).

    Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах добыл 3 паритета. Забила в них команда 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Тринидадцы имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    При этом Тринидад и Тобаго крайне натужно противостоит более статусным соперникам. А вот ямайцев команда не может обыграть уже 2 с половиной года.

    Команда способна поднатореть во всех игровых компонентах. Тринидадцы намерены побороться за первое место в группе.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда явно постарается максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Тринидад и Тобаго не побеждает 5 матчей кряду

    • Ямайка в 3 своих последних поединках настреляла 7 мячей

    • Ямайцы уже 2 с половиной года не проигрывают тринидадцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.85 и 1.88.

    Прогноз: Ямайцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут поединок с агрессивных атак.

    Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и тринидадцам не хватает пресловутой стабильности.

    Ставка: Победа Ямайки в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.14

