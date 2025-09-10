Ямайка — Тринидад и Тобаго. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 сентября 2025 года

10 сентября во 2-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Ямайка и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ямайка

Турнирное положение: Ямайцы бьются за прямой выход на чемпионат мира. На текущий момент команда в своей отборочной группе пребывает на 1 позиции.

При этом Ямайка имеет довольно качественный подбор игроков. Плюс команда стартовала в квалификации с уверенной виктории.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ямайцы разгромили Бермудские острова (4:0).

При этом чуть ранее Ямайка уступила Панаме (1:4). А вот поединок с Гваделупой принес непростую победу (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Ямайка добыла 3 виктории. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Ямайцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. Команда чередует яркие поединки с блеклыми.

При всем при этом Ямайка традиционно успешно противостоит тринидадцам. В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при 2 ничьих.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ямайцы явно постараются закрепиться на вершине таблицы.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: Тринидадцы сражаются за второе место. Команда ныне пребывает как раз на 2 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Тринидад и Тобаго не может победить 5 матчей кряду. А вот три последних поединка завершились вничью.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тринидадцы не смогли одолеть Кюрасао (0:0).

До того команда подписала мировую с Саудовской Аравией (0:0). А еще чуть ранее она не сумела одолеть Гаити (1:1).

Вообще же, Тринидад и Тобаго в 5 своих последних матчах добыл 3 паритета. Забила в них команда 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тринидадцы имеют скромный подбор игроков. Да и вообще, стабильности результатов нет даже в первом приближении.

При этом Тринидад и Тобаго крайне натужно противостоит более статусным соперникам. А вот ямайцев команда не может обыграть уже 2 с половиной года.

Команда способна поднатореть во всех игровых компонентах. Тринидадцы намерены побороться за первое место в группе.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда явно постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Тринидад и Тобаго не побеждает 5 матчей кряду

Ямайка в 3 своих последних поединках настреляла 7 мячей

Ямайцы уже 2 с половиной года не проигрывают тринидадцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ямайка — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.85 и 1.88.

Прогноз: Ямайцы явно сильнее соперника, и уж точно начнут поединок с агрессивных атак.

Номинальные хозяева способны еще поднатореть в плане реализации, да и тринидадцам не хватает пресловутой стабильности.

Ставка: Победа Ямайки в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.14