ЮАР — Нигерия. Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 9 сентября 2025 года

9 сентября в 8-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют ЮАР и Нигерия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЮАР — Нигерия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЮАР

Турнирное положение: Южноафриканцы уверенно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 7 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ЮАР на 5 очков опережает вторую позицию. Причем команда пропустила в собственные ворота 5 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Южноафриканцы переиграли Лесото (3:0).

При этом чуть ранее ЮАР не смогла одолеть Уганду (3:3). Да и поединок с Нигером завершился ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЮАР добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Южноафриканцы на данном этапе выглядят довольно выгодно. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

При всем при этом ЮАР традиционно сложно противостоит Нигерии. В пяти последних очных поединках команда победила и уступила по разу.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Южноафриканцы твердо намерены досрочно добыть путевку на Мундиаль.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерийцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 3 месте в своем секстете.

Причем Нигерия на один пункт отстает от второй позиции. А вот отставание от лидера измеряется 6 зачетными пунктами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нигерийцы одолели Руанду (1:0).

До того команда нанесла поражение Конго (2:0). А еще чуть раньше она разгромно уступила Судану (0:4).

Вообще же, Нигерия в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. В них команда забила 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нигерийцы имеют качественный подбор игроков. Да и мотивация запрыгнуть на вторую строчку таблицы огромная.

При этом Нигерия победила в 2 своих последних матчах. А вот пропустила команда 6 мячей в 7 поединках отборочного турнира.

Команда имеет заметные проблемы с реализацией. В 7 матчах квалификации нигерийцы настреляли всего 8 мячей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Нигерийцы постараются вернуться в гонку за первое место.

Статистика для ставок

Нигерия победила в 2 своих последних матчах

Южноафриканцы в среднем забивают почти 2 гола за матч

Обе команды пропускают в среднем реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЮАР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.36 и 1.53.

Прогноз: Нигерийцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно будут максимально активными в атаке.

Номинальные гости имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, к тому же заметно прибавили в последних матчах.

Ставка: Победа Нигерии за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.36