Марсель — Париж: прогноз на матч чемпионата Франции, ставка за 2.05

23 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Париж». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Париж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы новый сезон начали неудачно. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 3 виктории при трех ничьих.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Марсельцы были биты «Ренном» (0:1).

До того команда переиграла «Астон Виллу» (3:1). А вот поединок с «Севильей» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марсель» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Марсельцы явно намерены побороться за чемпионский титул. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Причем «Марсель» до последней неудачи не проигрывал 4 месяца. Команда намерена реабилитироваться за неудачный старт в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно будет активно атаковать.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане минувший сезон провели продуктивно. Команда вышла в Лигу 1.

Причем «Париж» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла трижды при одной коллизии.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Анже» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Нант» (3:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с УНФП (2:2).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане нынче только привыкают к специфике элитного дивизиона. Команда постарается избежать борьбы за выживание.

При этом «Париж» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе качественных исполнителей очень поможет в решении глобальных задач.

Команда имеет относительно надежные тылы. В среднем парижане пропускают фактически гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Париж» в среднем пропускает гол за матч

«Марсель» до последней коллизии не проигрывал 4 месяца

Марсельцы в среднем забивают 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Марсель» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены реабилитироваться за неудачный старт в чемпионате, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Фора «Марселя» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63