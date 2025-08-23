ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аурелио Де Лаурентис — президент «Наполи»Серия A возвращается: хаос, скандалы и новые герои итальянского футбола Адриен Рабьо«Марсель» снова погрузился в хаос: первый матч нового сезона обернулся грандиозным скандалом Эберечи ЭзеСердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
    Все новости спорта

    «Марсель» не заметит парижан

    Марсель — Париж: прогноз на матч чемпионата Франции, ставка за 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Марсель Прогнозы на Париж Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Париж»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адриен Рабьо
    23 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Париж». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Париж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 23 Августа 2025 года

    Марсель

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Марсель 18:00 Париж

    Париж

  • Париж
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы новый сезон начали неудачно. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Марсель» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 3 виктории при трех ничьих.

    Марсель — Париж: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Марсельцы были биты «Ренном» (0:1).

    До того команда переиграла «Астон Виллу» (3:1). А вот поединок с «Севильей» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марсель» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Марсельцы явно намерены побороться за чемпионский титул. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Причем «Марсель» до последней неудачи не проигрывал 4 месяца. Команда намерена реабилитироваться за неудачный старт в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно будет активно атаковать.

    «Париж»

    Турнирное положение: Парижане минувший сезон провели продуктивно. Команда вышла в Лигу 1.

    Причем «Париж» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла трижды при одной коллизии.

  • Между Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА
  • Состоится ли переход 24-летнего аргентинца в чемпионат России?
  • 20/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Анже» (0:1).

    До того команда сумела переиграть «Нант» (3:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с УНФП (2:2).

    При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Парижане нынче только привыкают к специфике элитного дивизиона. Команда постарается избежать борьбы за выживание.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Париж» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе качественных исполнителей очень поможет в решении глобальных задач.

    Команда имеет относительно надежные тылы. В среднем парижане пропускают фактически гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Париж» в среднем пропускает гол за матч

    • «Марсель» до последней коллизии не проигрывал 4 месяца

    • Марсельцы в среднем забивают 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Марсель» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены реабилитироваться за неудачный старт в чемпионате, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Фора «Марселя» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алай — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Корда — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Марсель — Париж: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 23.08.202518:00. «Марсель» не заметит парижан
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры