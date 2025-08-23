Марсель — Париж: прогноз на матч чемпионата Франции, ставка за 2.05

Марсель
Париж
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы новый сезон начали неудачно. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Марсель» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла 3 виктории при трех ничьих.
Марсель — Париж: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Марсельцы были биты «Ренном» (0:1).
До того команда переиграла «Астон Виллу» (3:1). А вот поединок с «Севильей» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марсель» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марсельцы явно намерены побороться за чемпионский титул. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.
Причем «Марсель» до последней неудачи не проигрывал 4 месяца. Команда намерена реабилитироваться за неудачный старт в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно будет активно атаковать.
«Париж»
Турнирное положение: Парижане минувший сезон провели продуктивно. Команда вышла в Лигу 1.
Причем «Париж» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла трижды при одной коллизии.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Анже» (0:1).
До того команда сумела переиграть «Нант» (3:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с УНФП (2:2).
При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Парижане нынче только привыкают к специфике элитного дивизиона. Команда постарается избежать борьбы за выживание.
При этом «Париж» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе качественных исполнителей очень поможет в решении глобальных задач.
Команда имеет относительно надежные тылы. В среднем парижане пропускают фактически гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Париж» в среднем пропускает гол за матч
- «Марсель» до последней коллизии не проигрывал 4 месяца
- Марсельцы в среднем забивают 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
Прогноз: «Марсель» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены реабилитироваться за неудачный старт в чемпионате, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.
Ставка: Фора «Марселя» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63