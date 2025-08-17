Анже — Париж: прогноз на матч Лиги 1 и ставка за 2.80

17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Париж». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Париж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Скисты» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда разжилась 4 викториями при одном поражении.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Скисты» одолели «Лорьян» (1:0).

До того команда переиграла скромный «Сомур Олимпик» (2:0). Да и поединок с «Нантом» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Анже» забил 5 мячей, не пропустив в свои ворота ни одного.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Скисты» явно хотят быть в середняках. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Причем «Анже» традиционно сложно противостоит «Париже». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Плюс команда не пропускает уже 5 матчей кряду.

«Париж»

Турнирное положение: «Тёмно-синие» добились повышения в классе. Команда заняла итоговое 2 место в Лиге 2.

Причем «Париж» всего на 2 пункта отстал от «Лорьяна». В новом же сезоне команда намерена побороться за место в середине таблицы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Париж» одолел «Нант» (3:2).

До того команда не сумела переиграть УНФП (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Гавром» (1:1).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тёмно-синие» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

При этом «Париж» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе опытных исполнителей очень поможет в новых условиях.

Команда имеет достаточно надежные тылы. В среднем «тёмно-синие» пропускают реже гола за матч, а вот в летних спаррингах оборона выглядела монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается удачно стартовать в элите.

Статистика для ставок

«Париж» не проигрывает 5 матчей кряду

«Анже» не пропускал в 5 своих последних поединках

«Тёмно-синие» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Париж» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости намерены успешно стартовать в Лиге 1, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Победа «Парижа» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20