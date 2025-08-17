Анже — Париж: прогноз на матч Лиги 1 и ставка за 2.80

1-й таймБалтика — ЛокомотивОнлайн
    Тимоте Колодзейчак
    17 августа в 1-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Париж». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Париж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Анже

    Париж

    «Анже»

    Турнирное положение: «Скисты» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Анже» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда разжилась 4 викториями при одном поражении.

    Анже — Париж: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Скисты» одолели «Лорьян» (1:0).

    До того команда переиграла скромный «Сомур Олимпик» (2:0). Да и поединок с «Нантом» завершился успехом (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Анже» забил 5 мячей, не пропустив в свои ворота ни одного.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Скисты» явно хотят быть в середняках. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Причем «Анже» традиционно сложно противостоит «Париже». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Плюс команда не пропускает уже 5 матчей кряду.

    «Париж»

    Турнирное положение: «Тёмно-синие» добились повышения в классе. Команда заняла итоговое 2 место в Лиге 2.

    Причем «Париж» всего на 2 пункта отстал от «Лорьяна». В новом же сезоне команда намерена побороться за место в середине таблицы.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Париж» одолел «Нант» (3:2).

    До того команда не сумела переиграть УНФП (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Гавром» (1:1).

    При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тёмно-синие» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Париж» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе опытных исполнителей очень поможет в новых условиях.

    Команда имеет достаточно надежные тылы. В среднем «тёмно-синие» пропускают реже гола за матч, а вот в летних спаррингах оборона выглядела монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается удачно стартовать в элите.

    Статистика для ставок

    • «Париж» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Анже» не пропускал в 5 своих последних поединках

    • «Тёмно-синие» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Париж» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости намерены успешно стартовать в Лиге 1, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Победа «Парижа» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

