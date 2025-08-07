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    Олимпия Любляна — Эгнатия: прогноз на футбол и ставка за 2.10

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    «Олимпия»
    «Олимпия» встретится с «Эгнатией» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 7 августа и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» Любляна — «Эгнатия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Олимпия Любляна 21:00 Эгнатия

    Эгнатия

  • Ррогожина
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    «Олимпия»

    Путь к 1/2 финала: В прошедшем сезоне команда стала чемпионом Словении и попала в квалификацию Лиги чемпионов. Уже на 1-й стадии «Олимпия» вылетела.

    Команда встретилась с «Кайратом» и по сумме 2-х встреч (1:1 и 0:2) уступила сопернику. «Олимпия» опустилась до квалификации Лиги конференций, где прошла «Интер Клуб Эскальдес» (4:2 и 1:1).

    Последние матчи: В прошлом поединке нового сезона чемпионата Словении команда крупно проиграла «Целе» со счетом 0:5. До этого «Олимпия» одолела «Алуминий» (3:0).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда проиграла и сыграла вничью по одному разу, а также трижды победила. За этот период «Олимпия» сумела забить 9 голов при 8-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Сейчас у «Олимпии» довольно плотный график матчей и далеко не всегда получается справиться. К примеру, в прошедшем поединке команда пропустила 5 безответных мячей.

    У команды есть молодой нападающий Марко Брест, который в последних встречах дает результат. Этот форвард забил гол и сделал 2 голевые передачи в прошедших 4-х матчах.

    «Эгнатия»

    Путь к 1/2 финала: Эта команда также стала чемпионом в лиге своей страны. «Эгнатия» выиграла в финале Суперлиги у «Влазнии» (4:0) и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

    Уже на 1-й стадии отбора команда уступила по сумме 2-х встреч «Брейдаблику» (1:0 и 0:5). После этого «Эгнатия» попала в квалификацию Лиги конференций и дело пошло лучше.

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    • Последние матчи: В 1-м поединке против минского «Динамо» в ЛК команда победила со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. В ответной игре «Эгнатия» снова победила (1:0).

    В последних 5-и поединках во всех турнирах команда 4 раза победила и однажды проиграла. За этот период «Эгнатия» сумела забить 5 голов при таком же количестве пропущенных.

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    Состояние команды: Кажется, что «Эгнатия» в полном порядке, но «Олимпия» точно не подарок. В этом противостоянии у албанской команды точно не будет преимущества.

    У «Эгнатии» есть козырь в рукаве в виде полузащитника Реги Люшкья, который в последних матчах добивается результативной игры. В прошедших 2-х поединках игрок забил гол и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • В последних 2-х встречах «Олимпия» пропустила 6 мячей

    • «Эгнатия» не пропустила ни одного гола при 3-х забитых в последних 2-х матчах

    • В последних 9-и поединках на своем поле «Олимпия» проиграла только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Олимпии» — 1.55, победа «Эгнатии» — 6.20, ничья — за 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Эгнатия» забьет хотя-бы один гол. В последнее время «Олимпия» пропускает много мячей.

    Ставка: Обе забьют за 2.10.

    Прогноз: Первый тайм может получится результативным. Команды не будут отсиживаться в обороне.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.80.

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    Олимпия Любляна — Эгнатия: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 07.08.202521:00. Команды организуют голевую феерию?
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